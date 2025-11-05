Villacher Restaurant gerettet: Taverne Athene startet neu durch

„Meine Mutter und ich führen mit ganzem Herzen die Taverne Athene, ein kleines Familienrestaurant in Villach mit traditioneller griechischer Küche. Für uns war dieses Lokal immer mehr als nur Arbeit – es war unser Traum, unsere Heimat und ein Stück Griechenland mitten in Kärnten“, schreibt Manuela Tangias. „Doch seit Monaten kommen kaum noch Gäste. Die Kosten steigen, die Ersparnisse sind aufgebraucht – und in den letzten Tagen hatten wir sogar null Umsatz. Jetzt stehen wir kurz davor, alles zu verlieren: unser Restaurant und auch unser Zuhause. Wenn wir bis Montag keine Lösung finden, müssen wir die Taverne Athene in den kommenden Monaten schließen. Das wäre für meine Mutter ein unvorstellbarer Verlust – und für mich der schlimmste Gedanke überhaupt. Ich habe diese GoFundMe-Aktion gestartet, um meiner Mutter Hoffnung zu geben und vielleicht noch eine letzte Chance zu schaffen.“

Good News: Taverne Athene startet neu durch

Nachdem die Unternehmensstruktur geändert wurde, gibt es heute gute Nachrichten aus dem Villacher Stadtzentrum: „Wir starten ab heute so richtig durch“, verrät der neue Geschäftspartner Marcel Maurer. Das Restaurant wurde gerettet. „Der Sohn der Geschäftsführerin Eleni Nakou ist ein guter Jugendfreund und hat mich gefragt, ob ich mit einsteigen möchte. Nachdem er studieren geht, übernehme ich nun seinen Geschäftsanteil.“ Auch ein neues Konzept wird eingeführt: „Es wird attraktive Angebote mit Kinder- und Mittagsmenüs geben“, verrät der 28-Jährige, der seit zehn Jahren in der Gastronomie tätig ist, gegenüber 5 Minuten Villach. Jenen, welche die Taverne Athene noch nicht kennen, rät er einfach mal vorbeizuschauen und sich zu trauen, das Restaurant auszuprobieren.