Frauen durchwühlten Wohnhaus in Velden, wurden dann überrascht

Zwei bislang unbekannte weibliche Täter brachen am 5. November gegen 17 Uhr in ein Wohnhaus in der Gemeinde Velden am Wörthersee sein. Die Diebinnen durchwühlten das gesamte Gebäude und konnten eine Airsoftpistole stehlen, berichtet die Polizei. „Die beiden wurden offensichtlich vom Geschädigten überrascht, als dieser nach Hause kam und flüchteten“, heißt es in einer Aussendung. Die genaue Schadenssumme steht derzeit noch nicht fest.