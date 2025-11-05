Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Foto auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto.
Die zwei Frauen flüchteten, nachdem der Hausbesucher sie erwischte
Velden
05/11/2025
Diebinnen flüchteten

Frauen durchwühlten Wohnhaus in Velden, wurden dann überrascht

Zwei bislang unbekannte Frauen sind am Mittwochnachmittag in ein Wohnhaus in Velden eingebrochen. Als der Besitzer nach Hause kam, wurden die Täterinnen überrascht und flüchteten – sie erbeuteten eine Airsoftpistole.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(77 Wörter)

Zwei bislang unbekannte weibliche Täter brachen am 5. November gegen 17 Uhr in ein Wohnhaus in der Gemeinde Velden am Wörthersee sein. Die Diebinnen durchwühlten das gesamte Gebäude und konnten eine Airsoftpistole stehlen, berichtet die Polizei. „Die beiden wurden offensichtlich vom Geschädigten überrascht, als dieser nach Hause kam und flüchteten“, heißt es in einer Aussendung. Die genaue Schadenssumme steht derzeit noch nicht fest.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: