Futsal-Derby: LPSV Kärnten behält Festung St. Martin

Der LPSV Kärnten hat seine beeindruckende Heimserie in der 1. ÖFB Futsal Bundesliga fortgesetzt und sich im hitzigen Kärntner Derby gegen den C.F.F.C. (Carinthian Flamengo Futsal Club) mit einem überzeugenden 6:2 (3:1) durchgesetzt. Die Villacher bleiben damit in ihrer Heimhalle St. Martin eine Macht.

Villach nimmt das Heft in die Hand

Die Partie startete zunächst ausgeglichen mit leichten Vorteilen für die Klagenfurter in den ersten fünf Minuten. Doch die Villacher LPSV-Cracks übernahmen danach das Kommando und kontrollierten das Spielgeschehen. Die Führung ließ nicht lange auf sich warten: Spielertrainer Samir Nuhanovic – der Toptorschütze des Vereins verwandelte einen Freistoß in unvergleichlichem Stil zur 1:0-Führung. Der C.F.F.C. nutzte zwar eine kurze Unkonzentriertheit der Heimischen zum schnellen Ausgleich durch Jernej Kunc, doch der LPSV schlug postwendend zurück. Advan Pozderac versenkte den Ball unhaltbar und stellte die erneute Führung her. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Nuhanovic per Long Penalty auf den 3:1-Halbzeitstand. Pech hatten die Villacher noch mit einem Aluminiumtreffer.

Souveräner Auftritt in der zweiten Hälfte

In der zweiten Halbzeit zeigte der LPSV Kärnten eine souveräne Vorstellung. Die Villacher Defensive stand sicher und ließ kaum zwingende Torchancen der Klagenfurter zu. Die LPSV-Mannschaft, die in der abgelaufenen Saison 2024/25 den achten Platz in der 1. ÖFB Futsal Liga belegte, demonstrierte ihre Klasse. C.F.F.C. versuchte früh, das Blatt zu wenden, und setzte bereits acht Minuten vor dem Ende auf den „Flying Goalkeeper“. Dies führte zwar zum Anschlusstreffer zum 5:2, doch Kapitän Nemanja Lukic nutzte das leere Klagenfurter Tor und traf zum Endstand von 6:2 („Empty Net“).

Das Kärntner Kräftemessen am vergangenen Sonntag lockte rund 300 Zuschauer in die Sporthalle St. Martin, die für eine beeindruckende Derby-Atmosphäre sorgten.

Tabelle und Ausblick

Durch diesen wichtigen Derbysieg hält der LPSV Kärnten den Anschluss an die Tabellenspitze und liegt nur drei Punkte hinter dem aktuellen Tabellenführer Futsal Klagenfurt auf Rang sieben. Für C.F.F.C., die in der Vorsaison den sechsten Platz belegten, gerät die Lage hingegen langsam unter Druck. Für die Futsal-Cracks des LPSV Kärnten steht nun eine kurze Verschnaufpause an: An diesem Wochenende ist Länderspielpause, das Team hat spielfrei. Lediglich Kapitän Nemanja Lukic steht dem österreichischen Futsal-Nationalteam auf im erweiterten Kader auf Abruf bereit.