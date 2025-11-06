Schwanensee in Villach: Tanz Theater Pforzheim verzaubert das CCV

Am 11. November bringt das Tanz Theater Pforzheim unter Guido Markowitz „Schwanensee“ ins CCV Villach – ein moderner Tanzabend voller Emotion, Eleganz und kreativer Vielfalt.

Ein Stück Tanzgeschichte kehrt nach Villach zurück: „Schwanensee“, das legendäre Ballett zur Musik von Pjotr Iljitsch Tschaikowsky, wird im Congress Center Villach (CCV) neu erzählt. Der aus Villach stammende Kulturpreisträger und Ballettdirektor Guido Markowitz bringt gemeinsam mit Mar Rodríguez Valverde eine moderne, emotionale Version auf die Bühne.

Guido Markowitz kehrt in seine Heimat zurück

Guido Markowitz, Kulturpreisträger der Stadt Villach, präsentiert gemeinsam mit seinem Ensemble des Tanz Theaters Pforzheim ein Stück, das Klassik und Zeitgeist vereint. In ihrer Neuinterpretation rückt das kreative Duo den Prinzen Siegfried stärker ins Zentrum der Handlung – und beleuchtet seine tragische Liebesgeschichte aus einer neuen Perspektive.

Tanz voller Emotion und Vielfalt

Das Stück lebt von einer beeindruckenden Mischung aus klassischen und modernen Tanzstilen. Zwischen Hofball und Schwanensee entfaltet sich ein visuell wie musikalisch kraftvoller Abend. Gläser klirren, Musik schwillt an, Emotionen überlagern die Grenzen zwischen Traum und Realität – ein Fest für alle Sinne.

Einführungsgespräch und Tickets

Vor dem Tanzabend gibt es ein kostenloses Einführungsgespräch um 18.45 Uhr. Beginn der Vorstellung ist um 19.30 Uhr im CCV Villach. Karten sind in allen oeticket-Vorverkaufsstellen und online unter www.oeticket.com

erhältlich.

Details zur Veranstaltung Wann? Dienstag, 11. November, 19.30 Uhr (Einführung: 18.45 Uhr) Wo? Congress Center Villach

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.11.2025 um 09:28 Uhr aktualisiert