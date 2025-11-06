25 Jahre im Dienst: Villacher Wassermeister feiern Jubiläum

Im Rahmen des ÖVGW-Kongresses in Graz feierten fünf Bedienstete des Villacher Wasserwerkes auch ihr 25-jähriges Wassermeisterjubiläum.

„Sind Mitarbeiter auf dem neuesten fachlichen Wissensstand, wird unsere qualitativ hochwertige Arbeit auf dem neuesten technischen Stand garantiert und eine stetige Steigerung des Qualitätsniveaus erreicht“, betont Stadtrat Erwin Baumann (FPÖ) als zuständiger Wasserreferent. Mitarbeiter-Zertifizierungen werden deshalb in regelmäßigen Abständen durch die Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) auch in Villach durchgeführt.

Die Zertifizierten Arthur Lippitsch

Sieghard Janach

Reinold Tosin

Peter Weiß

Josef Salcher

Bestens geschultes Team

Im Wasserwerk Villach und der Geschäftsgruppe 4 haben aktuell 14 Mitarbeiter diese Zertifizierung, zwölf Personen verfügen gar über die Wasserwartausbildung. „Ich bin sehr stolz auf unser perfekt ausgebildetes Team, deren Mitglieder regelmäßig auch Kollegen in ganz Österreich schulen“, so Baumann abschließend. Auch Mitte November treffen sich wieder sämtliche Wasserversorger im Congress Center beim jährlichen Trinkwasser-Infotag.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.11.2025 um 15:16 Uhr aktualisiert