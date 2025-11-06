Neue Attraktion am Villacher Advent: „Lang gehegte Idee wird umgesetzt“

„Die lang gehegte Idee wird heuer umgesetzt und ich freue mich sehr, dass unser strahlendes Wahrzeichen nun auch mit diesem besonderen Erlebnis verbunden werden kann“, freut sich Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ). Ideenlieferant war übrigens Andreas Kuchler, der als Museumsdirektor den Standort immer wieder mit attraktiven Ideen belebt – wie etwa mit dem Turmshop, der jetzt ebenfalls im Advent geöffnet hat.

Winterzauber aus der Vogelperspektive

Unterstützt wird das Projekt von Stadtmarketing und der Tourismusregion. „Grandios ist das Erlebnis auch deshalb, weil es erstmals möglich ist, die Innenstadt im Winterkleid von oben zu betrachten. Das ist sicher auch für viele Einheimische attraktiv“, betont Stadtmarketing-Chef Pierre Bechler. Und Georg Overs, Geschäftsführer der Region Villach, ergänzt: „Es gibt Momente, die bleiben. Wie genau dieser Blick. Dieses Herzensprojekt schafft unvergessliche Erinnerungen, für Gäste mit der Winter-Erlebnis Card sogar kostenlos.“