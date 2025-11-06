Skip to content
/ ©Stadt Villach / Olga Bereslavskaya
Ein Bild auf 5min.at zeigt Stadtrat Sascha Jabali Adeh im lebensRAUM im Rahmen eines Natur im Garten-Vortrages.
Die Vortragsreihe „Natur im Garten“ geht ins Finale.
Villach
06/11/2025
Am 12. November

Natur neu denken: Klimaforscher kommt für Vortrag nach Villach

Am kommenden Mittwoch, dem 12. November 2025, informiert Klimaforscher und Permakulturist Mario Molina-Kescher im lebensRAUM Villach darüber, wie Waldgärten dazu beitragen können, die Natur zu regenerieren.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(104 Wörter)

„Waldgärten sind eine nachhaltige Bepflanzungsform, die sowohl gesunde Lebensmittel erzeugt, als auch den Boden regeneriert und die Biodiversität stärkt“, erklärt Umweltschutzreferent Sascha Jabali Adeh (ERDE) und betont, dass es sich hierbei um eine zukunftsweisende Form der Grünraumgestaltung handelt. Im Rahmen des Vortrages „Natur im Garten – Regeneration durch Waldgärten“ berichtet Mario Molina-Kescher am 12. November 2025, ab 18 Uhr, von seinen Erfahrungen und zeigt, wie in Waldgärten verschiedene Pflanzen – von Früchten über Kräuter bis hin zu Nüssen – miteinander wachsen können. Der Eintritt frei; eine Anmeldung nicht erforderlich.

