Natur neu denken: Klimaforscher kommt für Vortrag nach Villach

„Waldgärten sind eine nachhaltige Bepflanzungsform, die sowohl gesunde Lebensmittel erzeugt, als auch den Boden regeneriert und die Biodiversität stärkt“, erklärt Umweltschutzreferent Sascha Jabali Adeh (ERDE) und betont, dass es sich hierbei um eine zukunftsweisende Form der Grünraumgestaltung handelt. Im Rahmen des Vortrages „Natur im Garten – Regeneration durch Waldgärten“ berichtet Mario Molina-Kescher am 12. November 2025, ab 18 Uhr, von seinen Erfahrungen und zeigt, wie in Waldgärten verschiedene Pflanzen – von Früchten über Kräuter bis hin zu Nüssen – miteinander wachsen können. Der Eintritt frei; eine Anmeldung nicht erforderlich.