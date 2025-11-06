„Finanzbehörde“: Unbekannte knacken Online-Banking einer Seniorin

Eine Frau aus dem Bezirk Villach-Land wurde Opfer eines perfiden Phishing-Betrugs. Unbekannte verschafften sich über eine gefälschte SMS und eine Fernzugriffssoftware Zugriff auf ihr Online-Banking und erbeuteten tausende Euro.

Am 5. November 2025 wurde eine 83-jährige Frau aus dem Bezirk Villach-Land Opfer eines „Phishing“-Betruges. Über eine SMS mit einem gefälschten Link zu einer vermeintlichen Finanzbehörde wurden persönliche Daten der Frau abgefragt. In weiterer Folge erhielt sie einen Anruf, in dem sie durch geschickte Täuschung dazu gebracht wurde, mehrere Geldüberweisungen zu tätigen. „Um an die Bankdaten zu gelangen, wurde auf dem Computer der Frau eine Fernzugriffssoftware installiert. Dadurch konnten die unbekannten Täter direkten Zugriff auf ihr Online-Banking erlangen. Insgesamt entstand ein finanzieller Schaden in der Höhe von mehreren tausend Euro“, berichtet die Polizei.

Polizei warnt vor Betrugs-Nachrichten

Die Polizei warnt erneut vor betrügerischen SMS und E-Mails, in denen unter dem Vorwand von Behörden, Banken oder Paketdiensten persönliche Daten oder Überweisungen verlangt werden. „Öffnen Sie keine Links in solchen Nachrichten und geben Sie niemals persönliche oder finanzielle Informationen preis. Bei Verdacht auf Betrug sollte umgehend die nächste Polizeidienststelle kontaktiert werden“, so der Appell.