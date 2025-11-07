Brauchtum mit Auszeichnung: Kulturpreis für Villachs Aushängeschilder

Feste der Freude, der Miteinanders und der Lebenslust: Der Villacher Kirchtag und der Villacher Fasching wurden am Donnerstag im Congress Center mit dem Kulturpreis der Stadt ausgezeichnet.

Bei der feierlichen Auszeichnung betonte Bürgermeister Günther Albel (SPÖ), dass hinter dem Erfolg vor allem viele engagierte Ehrenamtliche stehen: „Villach steht für Kirchtag und Fasching.“ Letzterer werde jedes Jahr von Millionen Menschen im Fernsehen gesehen, der Kirchtag von ebenso vielen besucht. Damit sorgen beide Events nicht nur für ausgelassene Stimmung, sondern auch für wirtschaftliche Wertschöpfung. Für die Ehrung bedankten sich Kirchtags-Obfrau und Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ), Großbauer Kurt Maschke von der Bauerngman sowie Karl Glanznig, Kanzler der Villacher Faschingsgilde.

©LPD Kärnten/Augstein Medien Bürgermeister Günther Albel bei der Verleihung im Congress Center Villach.

Villach zeigt, wie man Brauchtum lebt

Als Gratulanten stellten sich auch Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ) und Landesrätin Beate Prettner (SPÖ) ein. „Der Kirchtag und der Fasching sind eng mit Villach verbunden, gehören einfach zusammen. Sie verbinden auch Tradition und Moderne, schenken Menschen durch Humor schöne Stunden“, betonte der Landeschef und dankte allen, die den Kirchtag und den Fasching möglich machen. Laudationen für die beiden Preistragenden sprachen ORF-Landesdirektorin Karin Bernhard und Franz Posch.

©LPD Kärnten/Augstein Medien Am Foto: Faschingskanzler Karl Glanznig, Landeshauptmann Peter Kaiser und Kirchtags-Obfrau Gerda Sandriesser (v.l.)

Kirchtag und Fasching liegen den Villachern im Blut

„Kirchtag und Fasching sind in unseren Genen“, betonte auch Richard Pfeiler, der über 20 Jahre an der Spitze des Kirchtags stand. Gernot Bartl war rund 30 Jahre lang Kanzler der Faschingsgilde. Er verriet, dass 1955 der erste Prinz ein Klagenfurter war. 2005, zum 50-Jahr-Jubiläum, habe man am Villacher Hauptplatz mit vielen tausend Menschen die „größte Faschingssitzung der Welt“ abgehalten. Moderiert wurde die Kulturpreisverleihung von Michael Steuer, für die musikalische Umrahmung sorgten die VIFA Tones.