Krampus-Erlebnis mit Herz: Familiennachmittag am Wasenboden

Den Krampus von seiner netten Seite kennenlernen: Die „Manhattan Teifeln“ laden am 16. November 2025 wieder zu einem schaurig-schönen Familiennachmittag bei der Trendsportanlage am Villacher Wasenboden.

Im Rahmen eines Familiennachmittags wollen die Manhattan Teifln am 16. November 2025 wieder beweisen, dass der ansonsten so furchterregende Krampus auch eine nette Seite hat. Ab 15 Uhr laden sie Groß und Klein zur Trendsportanlage am Wasenboden in Villach. Der Eintritt ist frei.

Ideal für Familien mit Kindern

Den ganzen Nachmittag über gibt es verschiedene Mitmach- und Vorführaktionen, unter anderem das Binden von Ruten, das Bemalen von Masken sowie eine Ausstellung rund um die Entstehung einer Krampusmaske. Ab 17 Uhr findet dann auch wieder das fast schon traditionelle Krampustreiben statt. Natürlich mit einem Besuch des Nikolaus. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.