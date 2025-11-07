Skip to content
Region auswählen:
/ ©Manuel Molzbichler
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Krampus bei der Krampus-Night 2024 in Villach.
Zu einem besonderen Familiennachmittag laden die Manhattan Teifln am 16. November 2025.
Villach
07/11/2025
Am 16. November
#goodnews

Krampus-Erlebnis mit Herz: Familiennachmittag am Wasenboden

Den Krampus von seiner netten Seite kennenlernen: Die „Manhattan Teifeln“ laden am 16. November 2025 wieder zu einem schaurig-schönen Familiennachmittag bei der Trendsportanlage am Villacher Wasenboden.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(110 Wörter)

Im Rahmen eines Familiennachmittags wollen die Manhattan Teifln am 16. November 2025 wieder beweisen, dass der ansonsten so furchterregende Krampus auch eine nette Seite hat. Ab 15 Uhr laden sie Groß und Klein zur Trendsportanlage am Wasenboden in Villach. Der Eintritt ist frei.

Ideal für Familien mit Kindern

Den ganzen Nachmittag über gibt es verschiedene Mitmach- und Vorführaktionen, unter anderem das Binden von Ruten, das Bemalen von Masken sowie eine Ausstellung rund um die Entstehung einer Krampusmaske. Ab 17 Uhr findet dann auch wieder das fast schon traditionelle Krampustreiben statt. Natürlich mit einem Besuch des Nikolaus. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Artikel zum Thema:

Mehr Interessantes

Folge uns auf: