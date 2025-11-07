5,5 Millionen Euro fließen in neues Wohnprojekt in Maria Gail

„Wir schaffen hier hochwertigen Wohnraum und eine wohnfreundliche Infrastruktur – zum Nutzen der Menschen in Maria Gail“, erklärt Helmut Kusternik, Vorstandsvorsitzender der Baugenossenschaft meine Heimat, beim feierlichen Spatenstich am Mittwoch. Besonderes Plus: Zwischen den Wohngebäuden entsteht ein Grünbereich. Die Wärmeversorgung erfolgt über die Nahwärme Maria Gail. Eine Photovoltaik-Anlage erhöhe zudem – so Kusternik – die Energieeffizienz des Projekts. Die Planung des neuen Wohnprojektes erfolgte von der Kollitsch Architektur & Technik GmbH.

Bauprojekt stärkt leistbares Wohnen in Villach

Die Baugenossenschaft meine Heimat setzt damit in Kooperation mit dem Land Kärnten sowie der Stadt Villach ein Zeichen für erschwinglichen Wohnraum, Lebensqualität und soziale Verantwortung in der Region. „Leistbares Wohnen bleibt eine der zentralen sozialen Fragen unserer Zeit“, betonte Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ) und verweist darauf, dass Kärnten im österreichweiten Vergleich die niedrigsten Mieten im gemeinnützigen Wohnbau hat. „Das verdanken wir einem Fördersystem, das auf Langfristigkeit, Stabilität und soziale Verantwortung setzt“, so Schaunig. Villachs Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) ergänzt: „Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist der geförderte Wohnbau unverzichtbar. Er sichert vergleichsweise leistbare Mieten. Es freut mich, dass es mit dem Land Kärnten und den Wohnbau-Genossenschaften gelungen ist, für die kommenden Jahre hunderte neue geförderte Wohnungen in Villach zu genehmigen und umzusetzen.“





