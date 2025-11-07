„Kooperation ist unser Schlüssel“: 20 Gemeinden planen die Zukunft

Unter dem Motto „Grenzenlos leben“ berieten sich am 5. November Vertreter aus 20 Gemeinden im NOVUM Villach. Beim Zukunftsforum der Region Villach-Umland ging es um die nächsten Schritte in Richtung „Vorzeigeregion 2030+".

Unter anderem wurden im Zukunftsforum die Ergebnisse des Regionalentwicklungsprozesses IREP_VU präsentiert – ein Projekt, das Gemeinden, Wirtschaft, Kultur und Bürger zusammenbringen soll, um die Region gemeinsam weiterzuentwickeln. Im Zentrum stehen fünf Handlungsfelder, bei denen Stadt und Umland künftig noch stärker zusammenwirken wollen.

Die fünf Handlungsfelder: Wirtschaft, Mobilität & Innovation

Soziale Region & Bildungsraum

Tourismus- & Erholungsraum

Lebens- und Kulturraum & nachhaltige Region

die Junge Region

„Kooperation ist unser Schlüssel“

„Die Ergebnisse zeigen, dass unsere Region stark ist, wenn sie zusammenarbeitet – über

Gemeindegrenzen hinaus“, betonte Obmann Landtagsabgeordneter Bürgermeister Manuel Müller und erklärt: „Kooperation ist unser Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft.“ Die Region Villach-Umland übernehme damit eine Vorreiterrolle in Kärnten, was gemeindeübergreifende Regionalentwicklung betrifft.

Impulsrede und Poetry-Slam-Beitrag

Als Impulsredner beim Zukunftsforum trat Raumplaner Roland Gruber auf, der für lebendige Ortskerne und neue Formen des Zusammenlebens plädierte. Den emotionalen Schlusspunkt setzte Poetry-Slammerin Magdalena Pircher: „Mit einem Sandkorn als Symbol nahm sie das Publikum mit auf eine poetische Reise durch Raum und Zeit – ein Bild für die Kraft kleiner Impulse, die große Veränderungen anstoßen können“, heißt es seitens der Stadt-Umland-Regionalkooperation Villach. Die erarbeiteten Maßnahmen, die verschiedenste Bereiche betreffen – von nachhaltiger Mobilität über Bildung bis Klimaschutz – sollen nun konkretisiert und Schritt für Schritt umgesetzt werden.