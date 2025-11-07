Crash bei A2-Auffahrt: Familie nach Unfall im Krankenhaus

Auf der A2-Auffahrt bei Wernberg krachte es heute Nachmittag: Ein 18-Jähriger kollidierte mit dem Auto einer 41-Jährigen. Deren ganze Familie, darunter ein achtmonatiges Kleinkind, wurde nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht.

Am 7. November war ein 18-jähriger Villacher mit dem Auto auf der B 83 im Bereich Wernberg unterwegs. Von dort aus wollte er laut Angaben der Polizei gegen 17.15 Uhr von Villach kommend auf die Autobahn auffahren. Doch dann passierte es: „Aus bislang unbekannter Ursache kam es während des Abbiegevorgangs zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden PKW“, informiert die Polizei. Das Auto wurde von einer 41-jährigen Spittalerin gelenkt, außer ihr waren noch ihr Mann (46) und ihre beiden Kinder (19 Jahre und 8 Monate) im Fahrzeug.

Familie im Krankenhaus

Der 18-Jährige und seine Beifahrerin (18) blieben unverletzt. Im anderen Auto hatte man nicht so viel Glück: Der 46-Jährige wurde verletzt und nach medizinischer Erstversorgung ins LKH Villach eingeliefert. Auch seine Frau, die 19-Jährige und das Kleinkind wurden ins Krankenhaus eingeliefert – „zur Beobachtung“, wie es seitens der Polizei heißt.