St. Jakob bekommt neues Sportzentrum: „Treffpunkt für alle Generationen“

In St. Jakob im Rosental wird kräftig gebaut: Nach dem Umbau der Schulen entsteht nun am Bildungscampus ein modernes Sportzentrum für alle Generationen.

In St. Jakob im Rosental entsteht ein neues Sportzentrum – der letzte Baustein des Bildungscampus, der vom Kindergarten bis zur Matura reicht. 4,5 Millionen Euro fließen insgesamt in das Projekt, das in drei Bauphasen umgesetzt wird. Bereits abgeschlossen sind die ersten beiden Baustufen mit dem Umbau der Volks-, Mittel- und Musikschule.

Neue Kabine, verlegte Tribüne

In der aktuellen letzten Phase werden neben dem Kindergarten und der Kindertagesstätte eben auch die Sportanlagen modernisiert: Die Tribüne wird verlegt und barrierefrei neu errichtet, auch das Kabinengebäude entsteht neu. Die Anlagen stehen künftig nicht nur dem Sportverein, sondern auch der HLW St. Peter, der Mittelschule, der Volksschule, dem Kindergarten und der Kindertagesstätte zur Verfügung.

„Treffpunkt für alle Generationen“

„Hier entsteht ein Ort, an dem Bildung und Bewegung Hand in Hand gehen“, sagte Landeshauptmann Peter Kaiser beim Spatenstich. St. Jakobs Bürgermeister Guntram Perdacher sprach von einem „Treffpunkt für alle Generationen“, an dem Vereine und die gesamte Bevölkerung gleichermaßen Platz finden sollen.