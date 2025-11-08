Technisches Problem sorgt für kilometerlange Dieselspur in Villach-Land

Zwischen Finkenstein und Gödersdorf waren am Freitagabend drei Feuerwehren mit Bindearbeiten beschäftigt. Der Grund: Bei einem Auto war Diesel ausgetreten und hatte eine kilometerlange Spur hinterlassen.

Am 7. November wurden die Freiwilligen Feuerwehren Gödersdorf, Ledenitzen und Finkenstein kurz nach 20 Uhr auf die B85 alarmiert. Der Grund: „Ein technisches Gebrechen bei einem PKW verursachte eine mehrere Kilometer lange Dieselspur“, wie die Feuerwehr Gödersdorf informierte. Im Detail zog sich die Spur auf der B85 zwischen Finkenstein und Gödersdorf, auf einem Teilstück in Ledenitzen und auf der L51 im Bereich Müllnern. Die Florianis arbeiteten rasch daran, die Dieselspur zu binden. „Wir standen für rund zwei Stunden mit Tank 1, Tank 2, KRF-S und MZFA im Einsatz“, so die Feuerwehr Gödersdorf abschließend.

Transparenzhinweis: Korrektur: In einer früheren Version des Artikels war von einem kilometerlangen Stau infolge eines technischen Gebrechens die Rede. Ein Stau hat sich jedoch nicht gebildet, sondern nur eine kilometerlange Dieselspur. Der Artikel wurde deswegen am 8. November um 9.22 Uhr aktualisiert.

