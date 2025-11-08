Villacher Fasching: Das ist das neue Prinzenpaar

Noch vor dem Faschingsbeginn am 11. November wurde heute am Nikolaiplatz in Villach das Prinzenpaar für den 71. Villacher Fasching verkündet.

Der Faschingsbeginn steht vor der Tür: Mit dem 11. November starten die Närrinnen und Narren in die neue Saison. Doch bereits am 8. November wurden große Faschingsnews verkündet: Am Nikolaiplatz in Villach wurde das Prinzenpaar für den 71. Villacher Fasching präsentiert – standesgemäß um 11.11 Uhr.

Prinzessin Anna Sophie I. und Prinz Fidelius LXXI. übernehmen das Zepter

Die Faschingsregentschaft übernehmen Anna Sophie Petschar (22, Prinzessin Anna Sophie I.) und Andreas Ferlan (47, Prinz Fidelius LXXI.) Sie folgen dem Jubiläumsprinzenpaar Prinzessin Nicole I. (Nicole Glanznig) und Prinz Fidelius LXX. (Marc Germeshausen) nach. Auch das Kinderprinzenpaar wurde verkündet: Lena Taurer (9) und Linus Leeb (10) regieren in der kommenden Saison den Kinderfasching und übernehmen das Zepter von Sukey I. (Sukey Welisch) und Gaudelius LIX. (Nico Rainer).

Prinzessin sorgt für Faschings-Gin

Ihre Lieblichkeit Prinzessin Anna Sophie I. ist Studentin der Geschichte an der Universität Wien und Tochter von Petra Petschar, Geschäftsführerin der Destillerie Jesche. Die 22-Jährige pendelt regelmäßig zwischen Wien und ihrer Heimat Töplitsch hin und her und packt im Familienbetrieb kräftig mit an. Den international ausgezeichneten Gin wird es heuer auch in einer eigenen Faschingsedition geben. Die Verbindung zum Fasching ist tief in der Familie der Prinzessin verwurzelt: Schon als Kind besuchte sie regelmäßig die Vorstellung des Prinzenpaares und nimmt mindestens einmal im Jahr an einer der Villacher-Faschings-Sitzungen teil. Ihr Vater, Helmut Petschar, ist Geschäftsführer der Kärntnermilch und als Premium-Partner und Ehrenmitglied der Faschingsgilde eng mit den Narren verbunden. Anna Sophie I. zeigt sich ob ihrer Wahl überglücklich und betont: „Es ist eine große Ehre, die größte und traditionsreichste Faschingsveranstaltung Österreichs anführen zu dürfen.“

Steckbrief Prinzessin Anna Sophie I.: Name : Anna Sophie Petschar

: Anna Sophie Petschar Alter : 22

: 22 Familienstand : ledig

: ledig Wohnort : Töplitsch & Wien

: Töplitsch & Wien Beruf : Studentin (Universität Wien, Geschichte) & Aushilfe in der Destillerie Jesche

: Studentin (Universität Wien, Geschichte) & Aushilfe in der Destillerie Jesche Hobbys : Gitarre, Klavier, Querflöte spielen, Malen und Zeichnen

: Gitarre, Klavier, Querflöte spielen, Malen und Zeichnen Anmerkungen: Mitglied der Zechgemeinschaft Weissenstein, Laderin der Bauerngman Villach

Ein Prinz, der weiß, wie man zupackt

Prinz Fidelius LXXI., alias Andreas Ferlan, ist eine bekannte Unternehmerpersönlichkeit der Stadt. Als Fliesenlegermeister, Eigentümer und Geschäftsführer von Ferlan Fliesen und Natursteine ist der 47-Jährige auf Natursteinbearbeitung und Großformat-Keramik spezialisiert. Daneben ist der Faschingsprinz auch ein begeisterter Sportler und Präsident der Hobby-Eishockeymannschaft EC Fliesen Ferlan. Die Faschingsleidenschaft wurde Prinz Fidelius LXXI. schon in in die Wiege gelegt: Damals wirkte er aktiv bei den legendären Auftritten des Rudervereins beim Faschingsumzug mit. Der frischgebackene Prinz freut sich sichtlich über seine royale Aufgabe: „Es ist eine Ehre, das närrische Geheimnis endlich zu lüften und gemeinsam mit unserer Prinzessin, der gesamten Gilde und dem Faschingsvolk in eine Saison voller Freude und Tradition zu starten.“

Steckbrief Prinz Fidelius LXXI.: Name : Andreas Ferlan

: Andreas Ferlan Alter : 47

: 47 Familienstand : ledig

: ledig Wohnort : Villach-St. Ruprecht

: Villach-St. Ruprecht Beruf : Fliesenlegermeister, Eigentümer & Geschäftsführer Ferlan Fliesen und Natursteine

: Fliesenlegermeister, Eigentümer & Geschäftsführer Ferlan Fliesen und Natursteine Hobbys : Sport, Eishockey, Reisen

: Sport, Eishockey, Reisen Anmerkungen: Präsident des Hobby-Eishockeyteams EC Fliesen Ferlan, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.11.2025 um 11:28 Uhr aktualisiert