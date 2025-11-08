Lebensfreude im Fokus: Villach ehrt Kirchtag und Faschingsgilde

Der Villacher Kirchtag und die Faschingsgilde wurden mit dem Kulturpreis der Stadt Villach ausgezeichnet – als „Botschafter der Lebensfreude, des Brauchtums und des Humors“.

Zwei Vereine, die beide auf ihre Art für Villacher Lebensfreude stehen, wurden mit dem Kulturpreis der Stadt ausgezeichnet: Am 6. November wurden der Villacher Kirchtag und die Villacher Faschingsgilde im Gottfried-von-Einem-Saal geehrt.

Doppeljubiläum in Villach

Beide Institutionen feierten heuer runde Jubiläen – der Kirchtag seinen 80., der Fasching seinen 70. Geburtstag. „Beide ehrenamtliche Institutionen sind bewährte Botschafterinnen

der Villacher Lebensfreude und der Geselligkeit, der Brauchtumspflege und der Volkskultur“, heißt es seitens der Stadt Villach. Bürgermeister Günther Albel würdigte die Preisträger: „Mein besonderer Dank gilt beiden Vereinen, und vor allem den vielen Menschen dahinter. Ihr habt Villach reich gemacht: reich an Tradition, Brauchtum, Humor und Unterhaltung.“

Große Freude bei den Preisträgern

Für den Kirchtagsverein nahm Obfrau und Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser die Urkunde gemeinsam mit Gman-Großbauer Kurt Maschke entgegen. „Diese Auszeichnung ist ein Ausdruck der Seele und des unermüdlichen Einsatzes aller Beteiligten, die jeden Tag mit Herzblut am Gelingen unseres Kirchtags arbeiten“, sagte Sandriesser, die allen Unterstü´tzern ihren Dank aussprach. Auch Faschingskanzler Karl Glanznig, der ehrenamtliche Chef der mehr als 240 Mitglieder zählenden Lei-Lei-Familie, zeigte sich dankbar und erklärte: „Die Faschingsgilde ist eine lebendige Gemeinschaft, die dafür sorgt, dass Tradition in unserer wunderbaren Stadt erhalten bleibt. Unser Fasching ist ein Fest der Lebenslust und lebt von den Menschen, die mit uns lachen und mit uns das Leben feiern.“