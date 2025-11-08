Fellnasen-Advent feiert Comeback – heuer vor royaler Kulisse

Vom 21. November bis 21. Dezember wird das Areal des Falkensteiner Schlosshotel Velden zum ganz besonderen Treffpunkt für Tierfreunde: Der Fellnasen Advent 2025 geht dort über die Bühne und das bereits zum dritten Mal. Aussteller aus ganz Österreich präsentieren hier ihre Tieraccessoires, hochwertigen und stilvollen Hunde- und Katzenbedarf sowie Dienstleistungen rund ums Tier. Begleitet wird das Markttreiben von einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm, wie die Veranstalter betonen.

Das erwartet die Besucher beim Fellnasen-Advent: der Wichtelbaum , an dem Besucher die Wünsche von Tierheimtieren erfüllen können

, an dem Besucher die Wünsche von Tierheimtieren erfüllen können das Erinnerungslicht , wo Kerzen für über die Regenbogenbrücke gegangene Tiere entzündet werden

, wo Kerzen für über die Regenbogenbrücke gegangene Tiere entzündet werden Live-Musik an jedem Adventwochenende

an jedem Adventwochenende Aktive Mitmach-Programme wie Hundeturnen und Workshops

wie Hundeturnen und Workshops Hundefotoshootings in weihnachtlicher Kulisse mit der Tierfotografin Petra Nestelbacher (FOOTPRINTS Fellnasenabenteuer)

in weihnachtlicher Kulisse mit der Tierfotografin Petra Nestelbacher (FOOTPRINTS Fellnasenabenteuer) eine Tiersegnung mit Pfarrprovisor Bruno Arava, die Mensch und Tier gleichermaßen berührt (13. Dezember um 14 Uhr)

mit Pfarrprovisor Bruno Arava, die Mensch und Tier gleichermaßen berührt (13. Dezember um 14 Uhr) sowie der Streichelzoo aus Knappenberg, mit seinen Schafen.

Tierischer Markt vor royaler Kulisse

Aufgrund des Erfolgs der vergangenen beiden Jahre (2024 wurden etwa 88.000 Besucher verzeichnet) übersiedelte der Fellnasen-Advent heuer erstmals auf das Areal des Falkensteiner Schlosshotel Velden. „Von der Terrasse des Schlosshotels bis zur Schlosswiese und der Seespitzwiese eröffnet sich ein zauberhaftes Ensemble aus Hütten, Zelten, Licht und Leben – mit Blick auf den winterlichen Wörthersee“, berichten die Veranstalter stolz.

Eintritt frei, Fellnasen willkommen

Los geht es am 21. November, wobei der Fellnasen Advent bis zum 21. Dezember immer freitags von 15 bis 20 Uhr und samstags, sonntags sowie am 8. Dezember von 11 bis 20 Uhr geöffnet hat. „Der Eintritt ist frei, und Fellnasen sind herzlich willkommen!“, erklären die Veranstalter abschließend. Es wird jedoch gebeten, Hunde an der Leine zu führen oder ihnen einen Maulkorb anzulegen.