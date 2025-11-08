Roboter-WM in Panama: Villacher Schüler erobern den 5. Platz

Das Team Austria, bestehend aus drei Software-Talenten der HTL Villach (Vi Dong Tran, Jakob, Mattheo) und drei Mechatronik-Experten von Lam Research (Niklas, Jonas, Lukas), trat gegen 181 Nationen bei der „Roboter-WM“, der First Global Challenge, an. Bei der internationalen Roboter-Weltmeisterschaft landete das österreichische Team unter 181 teilnehmenden Nationen auf dem 5. Platz.

Roboter „Kaiser Franz Josef“

Der Star der Show war ihr selbst konstruierter und programmierter Roboter „Kaiser Franz Josef“. Der Roboter bewies im Wettbewerb sein Können, indem er verschiedene Aufgaben meisterte. Dazu gehörte zum Beispiel das Einsammeln von Bällen sowie das Hochklettern an einem Seil.

©zVg: KK/Karl-Heinz Eder Österreich erreichte bei der WM in Panama den 5. Platz.

Die First Global Challenge…

… ist ein internationaler Aufruf an die Jugend, durch MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) Lösungen für die größten Herausforderungen der Erde zu entwickeln. Unter dem Motto „Eco Equilibrium“ (Ökologisches Gleichgewicht) mussten die Teams in Panama City innovative Wege finden, um simulierte Lebensräume wiederherzustellen, die ökologische Balance zu erhalten und gefährdete Arten zu schützen. Ziel ist es, Wissenschaft und Technologie so spannend zu präsentieren wie jeden anderen Sport.