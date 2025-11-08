Skip to content
/ ©zVg: KK/Karl-Heinz Eder
Bild auf 5min.at zeigt einen Roboter Wettbewerb
Das Team aus Villach freut sich über den 5. Platz.
Villach
08/11/2025
Gratulation!

Roboter-WM in Panama: Villacher Schüler erobern den 5. Platz

Villacher HTL-Schüler schickten "Kaiser Franz Josef" zur Roboter-WM nach Panama. Ihr selbstgebauter Roboter kletterte, sammelte Bälle und eroberte den 5. Platz von 181 Nationen.

von Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(183 Wörter)

Das Team Austria, bestehend aus drei Software-Talenten der HTL Villach (Vi Dong Tran, Jakob, Mattheo) und drei Mechatronik-Experten von Lam Research (Niklas, Jonas, Lukas), trat gegen 181 Nationen bei der „Roboter-WM“, der First Global Challenge, an. Bei der internationalen Roboter-Weltmeisterschaft landete das österreichische Team unter 181 teilnehmenden Nationen auf dem 5. Platz.

Roboter „Kaiser Franz Josef“

Der Star der Show war ihr selbst konstruierter und programmierter Roboter „Kaiser Franz Josef“. Der Roboter bewies im Wettbewerb sein Können, indem er verschiedene Aufgaben meisterte. Dazu gehörte zum Beispiel das Einsammeln von Bällen sowie das Hochklettern an einem Seil.

Bild auf 5min.at zeigt einen Roboter Wettbewerb
©zVg: KK/Karl-Heinz Eder
Österreich erreichte bei der WM in Panama den 5. Platz.

Die First Global Challenge

… ist ein internationaler Aufruf an die Jugend, durch MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) Lösungen für die größten Herausforderungen der Erde zu entwickeln. Unter dem Motto „Eco Equilibrium“ (Ökologisches Gleichgewicht) mussten die Teams in Panama City innovative Wege finden, um simulierte Lebensräume wiederherzustellen, die ökologische Balance zu erhalten und gefährdete Arten zu schützen. Ziel ist es, Wissenschaft und Technologie so spannend zu präsentieren wie jeden anderen Sport.

