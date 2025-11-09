Mit 146 km/h durch 80er-Zone: Polizei stoppt Probeschein-Lenker

Ein 21-jähriger Probeführerscheinbesitzer aus Kärnten wurde auf der Südautobahn bei Villach mit fast doppelt so hoher Geschwindigkeit erwischt. Die Polizei stoppte die gefährliche Fahrt und zog sofort Konsequenzen.

Ein 21 Jahre alter Probeführerscheinbesitzer war am 8. November gegen 15.30 Uhr mit seinem Auto auf der Südautobahn, A2, unterwegs. Er fuhr vom Zubringer Villach in Richtung Klagenfurt und hatte es offenbar besonders eilig. Laut Landespolizeidirektion Kärnten wurde der Lenker mit 146 km/h gemessen, erlaubt sind an dieser Stelle nur 80 km/h. Die Polizei reagierte ohne Zögern: „Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt“, heißt es in der Mitteilung der Landespolizeidirektion Kärnten. Der junge Lenker wird nun angezeigt.