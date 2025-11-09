Skip to content
In einem Hackschnitzellager im Bezirk Villach-Land brach heute in der Früh ein Brand aus.
Villach-Land
09/11/2025
Brand

Hackschnitzellager beginnt zu brennen – Fünf Feuerwehren im Einsatz

Heute in der Früh begann im Bezirk Villach-Land ein Hackschnitzellager zu brennen. Fünf Feuerwehren rückten aus, um die Flammen zu löschen.

von Gerrit Tscheru
Am 9. November heulten im Raum Villach in den frühen Morgenstunden die Sirenen: Gegen 4 Uhr kam es in einem Hackschnitzellager im Bezirk Villach-Land zu einem Brand durch Selbstentzündung, informiert die Polizei. Die Hackschnitzel sind dort unter freiem Himmel gelagert und ein kleiner Teil des ca. 40.000 Kubikmeter umfassenden Lagers begann zu brennen. „Personen wurden nicht verletzt“, erklärt die Polizei. Zwar konnte die Feuerwehr das Feuer rasch eindämmen, doch die Nachlöscharbeiten sind aktuell (9. November, 7.15 Uhr) noch nicht abgeschlossen. Im Einsatz standen bzw. stehen die Freiwilligen Feuerwehren Pöllan, Feistritz/Drau, Feffernitz – Pobersach, Ferndorf und Paternion.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.11.2025 um 09:39 Uhr aktualisiert
