Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Auf dem Bild von www.5min.at sieht man die Auswahl auf der AK Wintersportbörse 2024.
Bei der Wintersportbörse der Arbeiterkammer kann man Wintersportausrüstung kaufen und sparen.
Villach
09/11/2025
Bis 16 Uhr

Nur noch heute: Wintersport-Schnäppchen in Villach ergattern

Schnäppchenjäger aufgepasst: Nur noch heute könnt ihr in Villach bei der Wintersportbörse der Arbeiterkammer gebrauchte Wintersportartikel zu günstigen Preisen erwerben.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(79 Wörter)

Dieses Wochenende macht die Wintersportbörse der Arbeiterkammer (AK) Kärnten in Villach Station. Hier hast du die Möglichkeit, gebrauchte Ski, Skischuhe, Snowboards, Eislaufschuhe und weitere Wintersportartikel zu echten Schnäppchenpreisen zu kaufen. Damit will die AK sowohl Familien als auch finanziell nicht so gut aufgestellten Menschen helfen, bei der Wintersportausrüstung ordentlich zu sparen. Heute (9. November) kannst du noch von 9 bis 16 Uhr in der Hauptfeuerwache Villach (Kasernengasse 3) stöbern.

Weitere AK-Wintersportbörsen-Termine in Kärnten:

Wolfsberg: 14. bis 16. November 2025 beim KUSS Wolfsberg (St. Thomaser Straße 2)

  • Warenabgabe am Freitag zwischen 9 und 18 Uhr
  • Einkauf und Abholung am Samstag und Sonntag zwischen 9 und 16 Uhr

Klagenfurt: 28. bis 30. November 2025 in der Messehalle 1 (Kärntner Messen)

  • Warenabgabe am Freitag zwischen 9 und 18 Uhr
  • Einkauf und Abholung am Samstag und Sonntag zwischen 9 und 16 Uhr
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Artikel zum Thema:

Mehr Interessantes

Folge uns auf: