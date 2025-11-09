Nur noch heute: Wintersport-Schnäppchen in Villach ergattern

Schnäppchenjäger aufgepasst: Nur noch heute könnt ihr in Villach bei der Wintersportbörse der Arbeiterkammer gebrauchte Wintersportartikel zu günstigen Preisen erwerben.

Bei der Wintersportbörse der Arbeiterkammer kann man Wintersportausrüstung kaufen und sparen.

Dieses Wochenende macht die Wintersportbörse der Arbeiterkammer (AK) Kärnten in Villach Station. Hier hast du die Möglichkeit, gebrauchte Ski, Skischuhe, Snowboards, Eislaufschuhe und weitere Wintersportartikel zu echten Schnäppchenpreisen zu kaufen. Damit will die AK sowohl Familien als auch finanziell nicht so gut aufgestellten Menschen helfen, bei der Wintersportausrüstung ordentlich zu sparen. Heute (9. November) kannst du noch von 9 bis 16 Uhr in der Hauptfeuerwache Villach (Kasernengasse 3) stöbern.