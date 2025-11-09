Nur noch heute: Wintersport-Schnäppchen in Villach ergattern
Schnäppchenjäger aufgepasst: Nur noch heute könnt ihr in Villach bei der Wintersportbörse der Arbeiterkammer gebrauchte Wintersportartikel zu günstigen Preisen erwerben.
Dieses Wochenende macht die Wintersportbörse der Arbeiterkammer (AK) Kärnten in Villach Station. Hier hast du die Möglichkeit, gebrauchte Ski, Skischuhe, Snowboards, Eislaufschuhe und weitere Wintersportartikel zu echten Schnäppchenpreisen zu kaufen. Damit will die AK sowohl Familien als auch finanziell nicht so gut aufgestellten Menschen helfen, bei der Wintersportausrüstung ordentlich zu sparen. Heute (9. November) kannst du noch von 9 bis 16 Uhr in der Hauptfeuerwache Villach (Kasernengasse 3) stöbern.
Weitere AK-Wintersportbörsen-Termine in Kärnten:
Wolfsberg: 14. bis 16. November 2025 beim KUSS Wolfsberg (St. Thomaser Straße 2)
- Warenabgabe am Freitag zwischen 9 und 18 Uhr
- Einkauf und Abholung am Samstag und Sonntag zwischen 9 und 16 Uhr
Klagenfurt: 28. bis 30. November 2025 in der Messehalle 1 (Kärntner Messen)
- Warenabgabe am Freitag zwischen 9 und 18 Uhr
- Einkauf und Abholung am Samstag und Sonntag zwischen 9 und 16 Uhr