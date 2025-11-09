Neuer Rutschturm sorgt für Spaß in Feld am See

Die Freizeitanlage „Ninja SpielFELDamSEE“ in Feld am See ist um eine Attraktion reicher. Kürzlich wurde dort ein neuer Rutschturm eröffnet. Möglich wurde die Errichtung des Spielgeräts dank Mitteln der Kleinprojekteförderung des Landes Kärnten. „Spiel- und Freizeitflächen sind wichtige Orte der Begegnung für unsere Jüngsten – sie fördern Bewegung, Gemeinschaft und das Wohlbefinden in unseren Gemeinden“, betonte Gruber bei der Übergabe der Förderzusage. Inklusive Montage und Fallschutz wurden insgesamt rund 15.000 Euro in den neuen Rutschturm investiert – 6.000 Euro davon wurden aus dem Orts- und Regionalentwicklungsreferat beigesteuert.