Villacher Advent 2025: Dieses Programm sorgt für leuchtende Kinderaugen

• Kinder-Kekse-Paradies

In bester Lage, am Hauptplatz 31, wird heuer wieder Kekse backen zum Erlebnis. Die

bestehende Freifläche wurde von der Familie Adami freundlicherweise dem

Stadtmarketing für das Kinder-Kekse-Paradies zur Verfügung gestellt, bevor das

Gebäude generalsaniert wird. Unter liebevoller und professioneller Anleitung von

Elementarpädagoginnen wird köstlicher Lebkuchen verziert, kann umgehend vor Ort

vernascht werden, oder mit nach Hause genommen werden. Die Konditorei Rainer

fungiert hier als Partnerin, welche die Köstlichkeiten für die Kinder zur Verfügung

stellt.

Öffnungszeiten: 18.11. bis 16.12. 2025, immer Di & MI, 16 bis 19 Uhr

• Pony Station am Unteren Kirchenplatz

Peter Wegscheider von der Ponyfarm Rothenthurn, bereichert den Villacher Advent,

wie jedes Jahr, mit seinen artgerecht gehaltenen Ponys und sorgt für ganz spezielle

Kindererlebnisse. Neben den ersten Reiterfahrungen lernen die Kinder zudem den

Umgang mit Tieren und können sich wertvolle Tipps abholen – die Eltern übrigens

auch.

Öffnungszeiten: 14.11. bis 31.12. 2025, immer Fr 14 bis 18 Uhr, Sa/So & 8.12. 11 bis 18

Uhr (außer bei Schlechtwetter)

Tarif: 5 Euro

• Kinderzug & Kinderkarussell

Am Hauptplatz heißt es ab 14. November wieder „bitte alle einsteigen“. Betreiber

Christian Seiwald und seine Mannschaft freuen sich auf die kleinen Gäste, welche im

Zug durch das liebevoll gestaltete Gelände tuckern und Ihren Eltern aufgeregt

zuwinken. Das bezaubernde Kinderkarussell mit seinen bunten Pferden wartet

ebenfalls drauf, die Kinder zu begeistern.

Öffnungszeiten: 14.11. 2025 bis 06.01.2026, 10 bis 19 Uhr

Tarife: 1 Fahrt 3 Euro , 4 Fahrten 10 Euro , 10 Fahrten 20 Euro , +Sondertarife

• Eiszeit am Rathausplatz

Hier kann geschnuppert werden, wie es sich auf Kufen anfühlt. Entweder Hand in

Hand mit den Eltern oder mit einem der Pinguine, an denen man sich gut festhalten

kann und die ersten Schritte am glatten Untergrund wagt.

Öffnungszeiten: Mitte November bis Anfang Februar, So bis Do 09 bis 19 Uhr,

Fr/Sa 09 bis 20 Uhr