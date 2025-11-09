Villacher Advent 2025: Dieses Programm sorgt für leuchtende Kinderaugen
Der Villacher Advent 2025 verspricht leuchtende Augen bei Groß und Klein: Weihnachtsbeleuchtung, duftende Hütten und ein vielfältiges Kinderprogramm sorgen für vorweihnachtliche Stimmung.
Die Vorfreude auf Weihnachten, dazu die schöne, duftende Atmosphäre, welche die Hütten und Weihnachtsbeleuchtung schaffen und Kinderattraktionen – das bringt die Augen der Kleinen zum Strahlen. Hier findest du einen Überblick des Kinderprogramms für den Villacher Advent 2025.
Magisches Kinderprogramm am Villacher Advent 2025
• Kinder-Kekse-Paradies
In bester Lage, am Hauptplatz 31, wird heuer wieder Kekse backen zum Erlebnis. Die
bestehende Freifläche wurde von der Familie Adami freundlicherweise dem
Stadtmarketing für das Kinder-Kekse-Paradies zur Verfügung gestellt, bevor das
Gebäude generalsaniert wird. Unter liebevoller und professioneller Anleitung von
Elementarpädagoginnen wird köstlicher Lebkuchen verziert, kann umgehend vor Ort
vernascht werden, oder mit nach Hause genommen werden. Die Konditorei Rainer
fungiert hier als Partnerin, welche die Köstlichkeiten für die Kinder zur Verfügung
stellt.
Öffnungszeiten: 18.11. bis 16.12. 2025, immer Di & MI, 16 bis 19 Uhr
• Pony Station am Unteren Kirchenplatz
Peter Wegscheider von der Ponyfarm Rothenthurn, bereichert den Villacher Advent,
wie jedes Jahr, mit seinen artgerecht gehaltenen Ponys und sorgt für ganz spezielle
Kindererlebnisse. Neben den ersten Reiterfahrungen lernen die Kinder zudem den
Umgang mit Tieren und können sich wertvolle Tipps abholen – die Eltern übrigens
auch.
Öffnungszeiten: 14.11. bis 31.12. 2025, immer Fr 14 bis 18 Uhr, Sa/So & 8.12. 11 bis 18
Uhr (außer bei Schlechtwetter)
Tarif: 5 Euro
• Kinderzug & Kinderkarussell
Am Hauptplatz heißt es ab 14. November wieder „bitte alle einsteigen“. Betreiber
Christian Seiwald und seine Mannschaft freuen sich auf die kleinen Gäste, welche im
Zug durch das liebevoll gestaltete Gelände tuckern und Ihren Eltern aufgeregt
zuwinken. Das bezaubernde Kinderkarussell mit seinen bunten Pferden wartet
ebenfalls drauf, die Kinder zu begeistern.
Öffnungszeiten: 14.11. 2025 bis 06.01.2026, 10 bis 19 Uhr
Tarife: 1 Fahrt 3 Euro , 4 Fahrten 10 Euro , 10 Fahrten 20 Euro , +Sondertarife
• Eiszeit am Rathausplatz
Hier kann geschnuppert werden, wie es sich auf Kufen anfühlt. Entweder Hand in
Hand mit den Eltern oder mit einem der Pinguine, an denen man sich gut festhalten
kann und die ersten Schritte am glatten Untergrund wagt.
Öffnungszeiten: Mitte November bis Anfang Februar, So bis Do 09 bis 19 Uhr,
Fr/Sa 09 bis 20 Uhr