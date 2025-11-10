„Accademia di Monaco“ zeigt Oratorienkunst im Congress Center Villach

Musikfans können sich auf ein besonderes Konzerterlebnis in Villach freuen: Historische Instrumente treffen auf meisterhafte Oratorienkunst.

Die Accademia di Monaco gastiert am Mittwoch, dem 19. November, um 19:30 Uhr im Congress Center Villach und entführt das Publikum auf eine musikalische Zeitreise durch Barock und Romantik. Unter der Leitung von Joachim Tschiedel präsentieren die Musiker Werke von Händel, Haydn und Mendelssohn Bartholdy – darunter die Oratorien „Elias“, „Messias“ und „Die Schöpfung“.

Mischung aus Erfahrung und Talent

Das Münchner Ensemble, 2014 gegründet, kombiniert junge Talente und erfahrene Musiker aus über acht Nationen und interpretiert die Stücke auf historischen und nachgebauten Barockinstrumenten. Die Aufführung verbindet historische Aufführungspraxis mit emotionaler Ausdruckskraft und verspricht einen Abend voller musikalischer Tiefe.

Informationen zur Veranstaltung Karten sind bei allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen und online unter www.oeticket.com erhältlich.

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden sich unter www.villach.at/kultur

