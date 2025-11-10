Villacher Advent 2025: Rahmenprogramm zwischen Tradition und Höhepunkten

Der Villacher Advent verwandelt die Innenstadt auch 2025 wieder in ein vorweihnachtliches Wintermärchen, nun steht auch das Rahmenprogramm fest.

Die heilige Zeit rückt immer näher - und mit ihr auch der Villacher Advent.

Mit guter Stimmung in Richtung Weihnachten: Der Villacher Advent 2025 bietet in diesem Jahr neben den „Plätzen der Vorfreude“ ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm – inklusive einer Premiere, die die Adventszeit aus einer völlig neuen Perspektive zeigt.

Feierliche Eröffnung mit einer Premiere

Am 14. November beginnt der Advent mit einer Andacht in der Stadtpfarrkirche, musikalisch begleitet von der EMV Stadtkapelle Villach. Anschließend erfolgt der Weg zum Oberen Kirchenplatz, wo Bürgermeister, Stadthauptpfarrer und Vertreter von Stadtmarketing und Wirtschaftskammer die Adventszeit offiziell eröffnen. Höhepunkt ist das Entzünden der Weihnachtsbeleuchtung, begleitet von rund 30 Musikern der Stadtkapelle. Erstmals können Besucher die Stadt vom höchsten Kirchturm Kärntens (94 m) überblicken. Im Turmshop warten stimmungsvolle Weihnachtsgeschenke und Villach-Souvenirs.

Musikalische Vielfalt und ein Krampuslauf

Auf Kunstadvent Nikolaiplatz, Marktadvent Oberer Kirchenplatz und Hüttenadvent Hauptplatz sorgen Chöre, Volksliedensembles und Instrumentalgruppen für stimmungsvolle Konzerte. Zudem verwandeln rund 50 Krampusgruppen aus Österreich, Italien und Bayern die Innenstadt in ein aufregendes Spektakel. Der Umzug startet am Parkhotel und endet mit der Demaskierung an der Gerbergasse. Die Kirchen der Stadt bieten während der Adventzeit ebenso ein abwechslungsreiches Konzertprogramm – vom Grenzlandchor Arnoldstein bis zu Carinthischem Sommer im Winter.