Kinder-Theater in Villach im November lädt zum mitmachen ein

Schon ab der kommenden Woche gibt es in Villach drei Theaterstücke für Kinder und Jugendliche. Von musikalisch-bewegten Jahreszeiten über Johann-Strauss-Konzerte zum Mitmachen bis hin zu Performancetheater rund um Ökosysteme.

Im November zeigt Villach im Rahmen der Reihe „Theater für ein junges Publikum“ drei Theaterstücke für Kinder und Jugendliche. Die Spruffofaldis präsentieren mit „Musik.Koch.Topf goes seasons“ eine musikalisch-bewegte Reise durch die Jahreszeiten, in der alle vier Jahreszeiten „aus einem Topf heraus“ erklingen. Die Vorstellung richtet sich an Kinder ab drei Jahren und findet am Montag, dem 17. November, jeweils um 10 und 16 Uhr im Bambergsaal des Parkhotels Villach statt.

Johann Strauss und Vielfalt von Ökosystemen

Am Dienstag, dem 18. November, lädt Marko Simsa mit seinem Konzert „Walzerschritt und Polkahit – Johann Strauss für Kinder“ zum Mitmachen ein. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder ab fünf Jahren und beginnt ebenfalls um 10 und 16 Uhr im Bambergsaal. Hier stehen gemeinsames Singen und Tanzen im Mittelpunkt, während die Musik von Johann Strauss erklingt.

©Tobias Garcia-Navas „Walzerschritt und Polkahit – Johann Strauss für Kinder“ findet am 18. November statt.

Abgerundet wird das Programm am Donnerstag, dem 20. November, mit „Schön und Gut. Material für die nächste Schicht“, einem Performancetheater für Kinder ab sieben Jahren. Das Stück thematisiert auf fantasievolle Weise die Vielfalt von Ökosystemen und findet ebenfalls im Bambergsaal des Parkhotels Villach statt.