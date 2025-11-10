Unterstützung: Hauptfeuerwache Villach startet mit Ukraine-Winterhilfe

Die Hauptfeuerwache Villach sammelt dringend benötigte Winterhilfsgüter für die Ukraine. Gebraucht werden unter anderem haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel, Kleidung, Decken sowie finanzielle Unterstützung für den Transport.

Der Krieg in der Ukraine dauert nun seit Februar 2022 an. Die Folgen der andauernden Gewalt sind nach wie vor erschütternd. Millionen Menschen sind auf der Flucht oder versuchen unter härtesten Bedingungen im Land zu überleben. Besonders die bevorstehenden Wintermonate stellen die Bevölkerung erneut vor große Not.

Feuerwehr und Stadt wollen helfen

Um hier gezielt zu helfen, organisiert die Hauptfeuerwache Villach gemeinsam mit der Stadt Villach sowie zahlreichen freiwilligen Unterstützern von Montag, 17., bis Mittwoch, 19. November, eine weitere Sammelaktion für dringend benötigte Hilfsgüter. Gefragt sind vor allem gut haltbare Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs. Darunter fallen: Haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel, Getränke, Verbandsmaterial, Rollatoren, Rollstühle, Babynahrung, Waschmittel, Winterbekleidung aller Art und Decken, Bettwäsche, Matratzen, Schul- und Bastelmaterial, Geschirr, Fahrräder, Spielsachen sowie Windeln für Kinder und Erwachsene.

©Ukraine-Hilfe Villach Die gespendeten Waren gehen direkt in die Ukraine.

Transport in den Osten sichern

Um die Beladung der Transporte zügig organisieren zu können, wird gebeten, die Sachspenden in stabilen Kartons bereitzustellen. Sehr hilfreich ist zudem eine Beschriftung der Boxen mit Hinweis auf den Inhalt. Neben Sachspenden wird auch um finanzielle Unterstützung für die Transportkosten gebeten. Diesbezüglich wurde ein Spendenkonto bei der Raiba Nikolaigasse unter dem IBAN: AT98 3949 6000 0000 4101 (Villacher Ukrainehilfe – Hauptfeuerwache) eingerichtet.