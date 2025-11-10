Schüler fertigen mit Handarbeit Weihnachtsgeschenke

Die Mittelschule Finkenstein lädt am 1. und 2. Dezember 2025, jeweils von 8 bis 12 Uhr, herzlich zum stimmungsvollen Weihnachtsbasar im Eingangsbereich der SPAR-Filiale in der Faakerseestraße 8 ein. Bei winterlichem Schlechtwetter findet der Basar am 9. und 10. Dezember zur selben Zeit und am selben Ort statt.

Handgefertigte Weihnachtsgeschenke

Besucher erwartet eine liebevolle Auswahl an handgefertigten Weihnachtsgeschenken und festlicher Dekoration, alles mit viel Herz und in sorgfältiger Handarbeit von den SchülerInnen der MS Finkenstein gestaltet und gefertigt. Alle Interessierten sind herzlich willkommen, beim Weihnachtsbasar vorbeizuschauen, in gemütlicher Atmosphäre zu stöbern und sich von weihnachtlicher Vorfreude verzaubern zu lassen. Der eingenommene Erlös kommt direkt den Schülerinnen und Schülern der MS Finkenstein in Form von Schulprojekten zugute.