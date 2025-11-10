Skip to content
Region auswählen:
/ ©MS Finkenstein
Bild auf 5 min.at zeigt Schüler beim Basteln
Die Schüler der MS Finkenstein basteln fleißig Weihnachtsgeschenke.
Finkenstein
10/11/2025
Süß

Schüler fertigen mit Handarbeit Weihnachtsgeschenke

Toll: Die Schüler MS Finkenstein haben sich für die Weihnachtszeit etwas ausgedacht.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(124 Wörter)

Die Mittelschule Finkenstein lädt am 1. und 2. Dezember 2025, jeweils von 8 bis 12 Uhr, herzlich zum stimmungsvollen Weihnachtsbasar im Eingangsbereich der SPAR-Filiale in der Faakerseestraße 8 ein. Bei winterlichem Schlechtwetter findet der Basar am 9. und 10. Dezember zur selben Zeit und am selben Ort statt.

Handgefertigte Weihnachtsgeschenke

Besucher erwartet eine liebevolle Auswahl an handgefertigten Weihnachtsgeschenken und festlicher Dekoration, alles mit viel Herz und in sorgfältiger Handarbeit von den SchülerInnen der MS Finkenstein gestaltet und gefertigt. Alle Interessierten sind herzlich willkommen, beim Weihnachtsbasar vorbeizuschauen, in gemütlicher Atmosphäre zu stöbern und sich von weihnachtlicher Vorfreude verzaubern zu lassen. Der eingenommene Erlös kommt direkt den Schülerinnen und Schülern der MS Finkenstein in Form von Schulprojekten zugute.

Bild auf 5 min.at zeigt Schüler beim Basteln
©MS Finkenstein |
Die Schüler der MS…
Bild auf 5 min.at zeigt Schüler beim Basteln
©MS Finkenstein |
..Finkenstein laden…
Bild auf 5 min.at zeigt Schüler beim Basteln
©MS Finkenstein |
… zum Weihnachtsbasar.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: