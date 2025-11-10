Dichte Rauchwolken über Villach: Feuerwehren im Einsatz

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften sorgt aktuell für Aufsehen im Bereich Villach Auen. Rauchschwaden sind bereits von weitem zu sehen. Mehrere Feuerwehren stehen im Einsatz.

Im Bereich Villach Auen kam es am Montagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz.

Aktuell kommt es im Stadtteil Villach Auen zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Dichte Rauchschaden erstrecken sich über das Gebiet. Wie HBI Harald Geissler von der Hauptfeuerwache Villach auf Anfrage gegenüber 5 Minuten bestätigt, stehen aktuell mehrere Feuerwehrkräfte der Umgebung im Einsatz. Auch die Rettung ist vor Ort.

Feuerwehreinsatz in Villach: Gartenhütte in Brand

Laut ersten Informationen soll ein Einfamilienhaus in Brand geraten sein. Diesbezüglich konnte aber rasch Entwarnung gegeben werden. „Es handelte sich um einen Brand bei einer Gartenhütte neben einem Einfamilienhaus“, heißt es auf Nachfrage seitens der Hauptfeuerwache Villach. Bei dem Vorfall wurde zum Glück niemand verletzt.

Brandursache noch unklar

Durch schnelles Handeln konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden. „Die eingesetzten Feuerwehren konnten das Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern“, informieren die Einsatzkräfte vor Ort. Details zur Brandursache sind noch nicht bekannt. Nähere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.11.2025 um 16:59 Uhr aktualisiert