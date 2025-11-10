Trauer um Villacher Wirtschaftsexperten: Dietrich Birnbacher verstorben

Wie nun bekannt wurde, ist der Villacher Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dietrich Birnbacher bereits Ende Oktober im Alter von 85 Jahren verstorben.

Trauer um Dietrich Birnbacher. Der bekannte Villacher Wirtschaftsexperte ist bereits am 31. Oktober 2025 im Alter von 85 Jahren verstorben, wie Medien am heutigen Montag berichten. In die Schlagzeilen geriet der Steuerberater vor allem durch seine Tätigkeit als Berater beim Hypo-Verkauf und einem Gutachten in Millionenhöhe. Über das Vermögen der Dr. Dietrich Birnbacher GmbH wurde erst Anfang Oktober ein Konkursverfahren eröffnet: Rund 3 Millionen Euro: Villacher Steuerberaterkanzlei insolvent.



