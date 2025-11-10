Skip to content
Bereits Ende Oktober ist der Villacher Wirtschaftsexperte Dietrich Brinbacher verstorben.
Villach
10/11/2025
Nachruf

Trauer um Villacher Wirtschaftsexperten: Dietrich Birnbacher verstorben

Wie nun bekannt wurde, ist der Villacher Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dietrich Birnbacher bereits Ende Oktober im Alter von 85 Jahren verstorben.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(75 Wörter)

Trauer um Dietrich Birnbacher. Der bekannte Villacher Wirtschaftsexperte ist bereits am 31. Oktober 2025 im Alter von 85 Jahren verstorben, wie Medien am heutigen Montag berichten. In die Schlagzeilen geriet der Steuerberater vor allem durch seine Tätigkeit als Berater beim Hypo-Verkauf und einem Gutachten in Millionenhöhe. Über das Vermögen der Dr. Dietrich Birnbacher GmbH wurde erst Anfang Oktober ein Konkursverfahren eröffnet: Rund 3 Millionen Euro: Villacher Steuerberaterkanzlei insolvent.

