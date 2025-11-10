Villacher Unternehmer gewinnt Speaker Award in Dresden

„Diese Auszeichnung ist für mich eine wertvolle Bestätigung meiner Arbeit – und eine Motivation, weiterhin Menschen zu ermutigen, ihr Potenzial zu entfalten“, so Oberstrass.

„Diese Auszeichnung ist für mich eine wertvolle Bestätigung meiner Arbeit – und eine Motivation, weiterhin Menschen zu ermutigen, ihr Potenzial zu entfalten“, so Oberstrass.

Rund 200 geladene Gäste aus dem deutschsprachigen Raum nahmen an der feierlichen Verleihung teil. Oberstrass überzeugte die Jury durch seine konsequente Arbeit an den Themen Führung, Veränderung und mentale Stärke – und wurde für seinen besonderen Beitrag zur persönlichen und organisatorischen Entwicklung geehrt.

Oberstrass: „Diese Auszeichnung ist für mich eine wertvolle Bestätigung meiner Arbeit“

Mit seinem Unternehmen „Am Kompass“ begleitet der Kärntner Führungskräfte, Teams und Einzelpersonen dabei, Klarheit zu gewinnen, Grenzen zu überwinden und nachhaltige Veränderung zu gestalten. Seine Trainings und Coachings verbinden wissenschaftliche Erkenntnisse mit praktischer Erfahrung – stets mit dem Ziel, Menschen zu stärken. „Diese Auszeichnung ist für mich eine wertvolle Bestätigung meiner Arbeit – und eine Motivation, weiterhin Menschen zu ermutigen, ihr Potenzial zu entfalten“, so Oberstrass nach der Verleihung. Mit dem Speaker Award Dresden 2025 reiht sich Mario Oberstrass in eine Reihe inspirierender Rednerinnen und Redner ein, die durch ihre Haltung und Botschaften Impulse für eine mutigere und bewusstere Gesellschaft setzen.