Hunderte Müllsäcke mit Speiseresten stellen Kärntner Polizei vor Rätsel

Erneut sorgt eine illegale Müllentsorgung in Kärnten für Aufsehen: In einem Waldstück am Verditz wurden rund 60 mit Speiseresten gefüllte Säcke entdeckt. In der Vergangenheit gab es ähnliche Fälle. Die Polizei bittet um Hinweise.

Es wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Beeinträchtigung der Umwelt gegen vorerst unbekannte Täterschaft ermittelt.

Am 27. Oktober 2025 wurden in einem Waldstück am Verditz (Bezirk Villach-Land) neben der Verditzer Straße, rund 60 mit Speiseresten gefüllte Müllsäcke entdeckt. In der Vergangenheit kam es bereits zu ähnlichen Vorfällen, wie die Polizei mitteilt.

Über 100 Müllsäcke: Illegale Entsorgung von Speiseresten wirft Fragen auf

So wurden im Jänner 2025 entlang der Gemeindestraße in Dellach (Bezirk Spittal an der Drau), von der Millstätter Bundesstraße (B98) in Richtung der sogenannten „Bruggersiedlung“, auf einer Strecke von etwa 200 Metern mindestens 50 bis 70 mit Lebensmitteln gefüllte Müllsäcke über die Leitschiene in ein steil abfallendes Waldstück geworfen. Am 20. Dezember 2024 wurden in Laufenberg, Gemeinde Radenthein (Bezirk Spittal an der Drau), rund 160 ebenfalls mit Lebensmitteln gefüllte Müllsäcke aufgefunden.

Ermittlungen laufen, Polizei sucht nach Hinweisen

Es wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Beeinträchtigung der Umwelt gegen vorerst unbekannte Täterschaft ermittelt. Zeugenhinweise werden an die bearbeitende Dienststelle Polizeiinspektion Afritz am See (Tel.: 059133 / 2251) erbeten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.11.2025 um 21:43 Uhr aktualisiert