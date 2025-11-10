Villach: Frau schützt ihren Hund – und wird dabei selbst verletzt

In der Jakob-Ghon-Allee in Villach sprang ein Hund aus einem Auto und attackierte den angeleinten Vierbeiner einer 68-Jährigen. Als die Frau dazwischen ging, wurde sie verletzt.

Ein Spaziergang mit dem Hund endete für eine 68-jährige Frau aus dem Bezirk Villach-Land am Montag, dem 10. November, gegen 11 Uhr mit Verletzungen. Nach Angaben der Polizei war die Frau mit ihrem angeleinten Hund unterwegs, als der Hund einer 27-jährigen Villacherin plötzlich aus dem Kofferraum ihres geparkten Autos sprang und den Hund der 68-Jährigen angriff. „Als die Frau versuchte, die Tiere zu trennen, wurde sie an der Hand unbestimmten Grades verletzt. Auch ihr Hund erlitt Verletzungen“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Kärnten. Die 68-Jährige wurde ärztlich versorgt. Gegen die Hundebesitzerin wird „wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung“ Anzeige erstattet.