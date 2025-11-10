Skip to content
Region auswählen:
/ ©Mabel Amber, who will one day/Pixabay
Symbolfoto
Symbolfoto auf 5min.at zeigt eine Frau mit Hund
In Villach wurde eine Frau verletzt, als sie ihren Hund vor einem angreifenden Tier schützen wollte.
Villach
10/11/2025
An der Hand verletzt

Villach: Frau schützt ihren Hund – und wird dabei selbst verletzt

In der Jakob-Ghon-Allee in Villach sprang ein Hund aus einem Auto und attackierte den angeleinten Vierbeiner einer 68-Jährigen. Als die Frau dazwischen ging, wurde sie verletzt.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(119 Wörter)

Ein Spaziergang mit dem Hund endete für eine 68-jährige Frau aus dem Bezirk Villach-Land am Montag, dem 10. November, gegen 11 Uhr mit Verletzungen. Nach Angaben der Polizei war die Frau mit ihrem angeleinten Hund unterwegs, als der Hund einer 27-jährigen Villacherin plötzlich aus dem Kofferraum ihres geparkten Autos sprang und den Hund der 68-Jährigen angriff. „Als die Frau versuchte, die Tiere zu trennen, wurde sie an der Hand unbestimmten Grades verletzt. Auch ihr Hund erlitt Verletzungen“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Kärnten. Die 68-Jährige wurde ärztlich versorgt. Gegen die Hundebesitzerin wird „wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung“ Anzeige erstattet.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: