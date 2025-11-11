Dieb sucht wochenlang Villacher Selbstbedienungsladen heim

Nicht weniger als 18 Mal hat ein Dieb Lebensmittel aus einem Villacher Selbstbedienungsladen gestohlen. Beim letzten Mal wurde er dann erwischt, die Polizei hat den 16-Jährigen angehalten, dieser gab schließlich alles zu.

Nachdem in den letzten Wochen immer wieder ein Selbstbedienungsladen in Villach bestohlen wurde, kontrollierten Polizisten in der Nacht auf Dienstag, 11. November 2025, gegen 1 Uhr einen 16-Jährigen. Dieser entfernte sich mit einem Rucksack vom Geschäft, in welchem die Beamten schließlich mehrere abgepackte Lebensmittel, die aus dem betreffenden Laden stammten, finden konnten.

Jugendlicher gibt 17 weitere Diebstähle zu

Einen Beweis dafür, dass er die Sachen selbst gekauft hatte, konnte der Jugendliche nicht erbringen. Im Gespräch mit ihm gab der Villacher schließlich zu, in den vergangenen Wochen insgesamt 17 weitere Male Lebensmittel im Gesamtwert von mehreren hundert Euro gestohlen zu haben. Der 16-Jährige wird nun der Staatsanwaltschaft angezeigt.

