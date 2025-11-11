Rekord-Herbst-Pflanzaktion: Villach setzt 250 neue Bäume

Viele Schattenspender auf Kinderspielplätzen, neue Alleen wie beispielsweise in Drobollach und St. Ruprecht, die Grüne Achse wächst weiter: Die Rekord-Herbst-Pflanzaktion macht Villach noch grüner.

Gleich 250 neue Bäume pflanzt die Abteilung Stadtgrün dieser Wochen in der Innenstadt und in den Stadtteilen. „Eine Innenstadt zum Wohlen sowie noch mehr Grün für Lebensqualität und Biodiversität sind uns ein Herzensanliegen“, sagt Nachhaltigkeitsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig.

250 neue Bäume für Villach

Zu den mehr als 100 Alleebäumen entlang verschiedener Straßen kommen 25 Obstbäume, 40 Bäume auf den Friedhöfen und 21 Schattenspender bei Kinderspielplätzen. Am Montag wurde in Drobollach eine neue Amberbaum-Allee in der Seeblickstraße angelegt, in der vergangenen Woche in St. Ruprecht entlang der Millstätter Straße eine Rote-Donau-Nuss-Allee. Vizebürgermeisterin Katholnig sagt: „Im Rahmen des Entsiegelungsprojektes auf dem Bahnhofsplatz wurde die Grüne Achse durch die Innenstadt wieder ein gutes Stück umfangreicher.“ Die Stadt sucht auch für diese Schattenspender wieder Baumpat:innen. Privatpersonen sind ebenfalls herzlich eingeladen, einen Kostenanteil für eine „lebende Klimamaschine“ zu übernehmen. „Wir wenden uns nach dem erfolgreichen Baumpat:innen-Projekt für die Schwammstadtbäume auf dem Hauptplatz an Bürger:innen, denen eine lebenswerte grüne Innenstadt so wichtig ist wie uns“, sagt Katholnig.

Standorte werden sorgfältig ausgewählt

Die heurige Baumpflanzaktion ist ein Rekord, noch niemals zuvor wurden so viele neuen Bäume gesetzt. Gepflanzt wird noch, solange es die Temperaturen erlauben. „Wir wählen die Baumarten je nach Standort und Anforderungen sehr sorgfältig aus, sie müssen sich den veränderten klimatischen Rahmenbedingungen gut anpassen können“, sagen Alexander Stelzhammer, Baumspezialist, und Wolfgang Faller, Leiter der Abteilung Stadtgrün. „Nicht alle Arten eignen sich als zukunftsfitte Stadtbäume.“ Etliche kleine Bäume und Ersatzpflanzungen ergänzen die herbstliche Grün-Aktion.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2025 um 11:09 Uhr aktualisiert