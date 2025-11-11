Gesundheit im Klimawandel: LKH Villach setzt auf Weiterbildung

Der Klimawandel stellt Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen vor neue Herausforderungen – besonders im Umgang mit hitzebelasteten und vulnerablen Patientengruppen.

Im LKH Villach wird Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen gelebt: Engagement für Klimaanpassung und Schutz älterer Menschen im Rahmen des EU-Projekts chAnGE.

Der Sommer 2025 mit seinen Rekordtemperaturen hat gezeigt, wie stark Hitzewellen vor allem ältere Menschen belasten. Der Klimawandel stellt das Gesundheitswesen vor neue Aufgaben und macht gezielte Weiterbildung notwendig. Genau hier setzt das EU-Projekt chAnGE an. Laut Eurobarometer sind 85 Prozent der Europäer überzeugt, dass Klimaschutz eine zentrale Priorität für öffentliche Gesundheit sein sollte. 38 Prozent fühlen sich persönlich von klimabedingten Risiken betroffen. Der Handlungsbedarf ist klar.

Für eine resiliente Zukunft

Das Erasmus+-Projekt chAnGE (Climate change and healthy AgeinG) entwickelt kostenlose Online-Trainings für Fachkräfte im Gesundheits- und Pflegebereich. Die Micro-Credentials vermitteln praxisnahe Strategien, um ältere Menschen im Kontext zunehmender Wetterextreme bestmöglich zu unterstützen.

Behandelte Themen sind unter anderem Klimaanpassung im Gesundheits- und Sozialwesen

Resilienz und Umgang mit Unsicherheit

Integrative Führung und Mitgestaltung

Förderung von Teilhabe und Selbstbestimmung älterer Menschen

Verantwortung in der Praxis

Als aktiver Projektpartner bringt das LKH Villach seine Erfahrung in nachhaltiger Gesundheitsversorgung ein. Das Krankenhaus trägt dazu bei, dass Auswirkungen des Klimawandels im klinischen Alltag bewusster berücksichtigt werden. Die Beteiligung zeigt das klare Engagement für eine zukunftsorientierte, nachhaltige Versorgung. Das Projekt vereint Partner aus Österreich, Finnland, Griechenland, Irland und Portugal sowie fünf assoziierte Organisationen. Seit 1. Oktober 2023 wird mit einem Gesamtbudget von 1,5 Millionen Euro über drei Jahre daran gearbeitet, Gesundheits- und Pflegekräfte fit für die Herausforderungen der Klimakrise zu machen.

