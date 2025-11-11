CHS-Ball 2025 lädt zu einem Abend voller Höhepunkte in Villach

Schon bald verwandelt sich das Congress-Center Villach beim CHS-Ball in eine Bühne voller Musik, Tanz und spektakulärer Show.

Am 22. November öffnet das Congress-Center Villach seine Türen für den Höhepunkt der Ballsaison. Unter dem diesjährigen Motto „once in a timeline“ lädt der CHS-Ball zu einer festlichen Reise durch Musik, Tanz und Show ein. Den Auftakt bildet eine eindrucksvolle Polonaise mit 60 Paaren, einstudiert von Dancingstar Babsi Koitz, die die Gäste auf den Abend einstimmt. Musikalisch begleitet wird die Ballnacht von der Band Melange, DJ Churcher, den Silvertones und DJ Gerry.

Highlight um Mitternacht

Ein besonderer Höhepunkt ist die Mitternachtsshow der Schüler der Matura- und Abschlussklassen, choreografiert von Karin Haslauer, die die Besucher auf eine kleine Zeitreise durch den Abend mitnimmt. Die Gäste können sich außerdem auf kreative Dekorationen, Fotomöglichkeiten, Animationen, einen Glückshafen und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm freuen.

Kartenverkauf und Dresscode

Der Kartenvorverkauf hat bereits in dieser Woche begonnen, unter der Telefonnummer 04242-24809-23 (CHS-Villach) kann man sich die Tickets täglich von 9 bis 12 Uhr sichern. Die Gäste werden gebeten, sich dem festlichen Anlass entsprechend zu kleiden, um die besondere Atmosphäre des Abends zu unterstreichen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2025 um 15:59 Uhr aktualisiert