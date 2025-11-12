Der Sommer in Villach wird sportlich einzigartig: Vom 13. bis 17. Juli 2026 holt der Tourismusverband Villach das BARÇA Academy Camp in die Stadt. Die Teilnehmer erhalten die Chance, die berühmte Barça-DNA hautnah zu erleben.

Das Fußballcamp verspricht Spaß, Motivation und unvergessliche Momente in der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See. Das berühmte Nachwuchszentrum des FC Barçelona, „La Masía“, gehört zu den renommiertesten Talentschmieden im Weltfußball. Heutige Weltfußballer fanden den Weg von „La Masía“ auf die große Fußballbühne.

Fußballzauber in Villach

Nun bringt der Tourismusverband Villach die Trainer der zukünftigen Fußballprofis nach Villach. Von 13. bis 17. Juli 2026 haben junge Fußballer die einzigartige Möglichkeit, im Rahmen des BARÇA Academy Camps die Geheimnisse zu entdecken, die Messi, Gavi, Ansu Fati, Lamine Yamal und viele andere so erfolgreich gemacht haben. „Wir freuen uns außerordentlich, in Kooperation mit dem TVB Villach, dem Hotel Warmbaderhof, dem Hotel Karawankenhof* und dem Strandcamping Gruber ein sportliches Camp der Extraklasse in Villach ausrichten zu dürfen“, sagt Sportsponsoring-Profi Arno Trabesinger, einstiger Geschäftsführer des FC Barçelona in Nord- und Südamerika und einziger Rechteinhaber der BARÇA Academy Camps in Österreich. „Es ist uns ein großes Anliegen, Kindern und Jugendlichen ein bisher noch nie dagewesenes Sportevent in Villach zu bieten“, so Trabesinger weiter. Die Kooperation mit dem Hotel Warmbaderhof, dem Hotel Karawankenhof* und dem Strandcamping Gruber ermöglicht ein attraktives All-in-Angebot, das eigens auf die Bedürfnisse der Sportler*innen und deren Familien zugeschnitten werden soll.

Mehr als ein Fußballcamp

Das BARÇA Academy Camp ist ein fünftägiges Ganztagescamp, bei dem täglich bis zu vier Trainingseinheiten abgehalten werden. Es richtet sich an Mädchen und Buben im Alter von sieben bis 16 Jahren und wird von den Trainern der berühmten Nachwuchsakademie „La Masía“ aus Barcelona geleitet. Dazu wird in Villach das Sportzentrum Landskron zur Verfügung gestellt werden. Das Fußballtraining basiert auf der Methodenlehre des FC Barçelona: Ganz nach dem Vereinsmotto „més que un club“ („Mehr als ein Club“) legt die Akademie neben dem Fokus auf die technische Ausbildung großen Wert auf den Zusammenhalt im Team und die persönliche Entwicklung der Spieler.

©Tourismusverband Villach GmbH/Karin Wernig | Am Foto: Das Organisationsteam des FC BARÇA Academy Camps: Elisabeth Trabesinger (Projektmanagement Trabensinger Consulting), Karina Winkler (Geschäftsführung Warmbad Villach), Gerhard Stroitz (Vorsitzender Tourismusverband Villach), Arno Trabesinger (Rechteinhaber der BARÇA Academy Camps in Österreich), Georg Overs (Geschäftsführung Tourismusregion Villach), Michael Spanring-Sternig (Geschäftsführung Tourismusverband Villach) ©Tourismusverband Villach GmbH/Karin Wernig | Kinder im Alter von sieben bis 16 Jahren erwartet ein spektakuläres Fußballcamp auf den Spuren der großen Stars des FC Barcelona. ©Tourismusverband Villach GmbH/Karin Wernig | Respekt, Einsatz, Ehrgeiz, Teamwork und Bescheidenheit werden beim FC Barcelona groß geschrieben.

Große Freude

„Unsere Partnerbetriebe vom Warmbad verfügen über ein umfassendes Know-how bezüglich der hochkarätigen Organisation und Ausrichtung von internationalen Fußballcamps. Unser Ziel ist es, ein Zeichen zu setzen und einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass sich Kärnten wieder zu einem qualitativ hochwertigen Gastgeber und Bühne für Trainingslager von Top-Fußballclubs entwickelt. Mit dem FC BARÇA Academy Camp freuen wir uns, diesen notwenigen Anstoß geben zu dürfen“, betont Gerhard Stroitz, Vorsitzender des Tourismusverbandes Villach. „Ich freue mich, dass junge Fußballerinnen und Fußballer in Villach die Chance erhalten, von den Besten der Besten zu lernen. Die Auswahl der Camp-Location spricht für die hohe Qualität der städtischen Sport-Infrastruktur, in die wir Jahr für Jahr viel Geld investieren. Die Fußballanlage in Landskron wird den Champs von morgen erstklassige Trainingsbedingungen bieten“, zeigt sich Villachs Bürgermeister Günther Albel begeistert.

Kicken wie die Stars

„Das BARÇA Academy Camp gastiert exklusiv und erstmalig in Villach. Mit unseren Partnerbetrieben vermarkten wir das Camp neben Österreich auch in Deutschland und Italien, mit dem Ziel ein neues touristisches und nächtigungsrelevantes Angebot zu schaffen. Den Kindern und Jugendlichen stellen wir einen kostenlosen Shuttlebus von unseren Partnerbetrieben zur Fußballanlage zur Verfügung und während diese trainieren, kommen deren Familien in den Genuss eines umfangreichen Rahmenprogramms, das einen unvergesslichen Aufenthalt in der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See garantiert“, sagt Michael Spanring-Sternig, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Villach. Jährlich werden weltweit mehr als 180 BARÇA Academy Camps abgehalten mit dem Ziel, Kindern und Jugendlichen eine einmalige Gelegenheit zu bieten, auf Basis der erfolgreichen Methodenlehre des FC Barcelona zu trainieren, und ihnen die Werte des FC Barcelona, wie Respekt, Einsatz, Ehrgeiz, Teamwork und Bescheidenheit, zu vermitteln.

BARÇA Academy Camps Vom 13. bis 17. Juli 2026 holt der Tourismusverband Villach das BARÇA Academy Camp in die Stadt. Die Plätze für Teilnehmer sind stark begrenzt. Ab sofort sind Anmeldungen möglich. Alle Informationen findest du auf der Website.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2025 um 12:25 Uhr aktualisiert