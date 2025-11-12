Villacher Sozialadvent 2025: Gemeinsam Gutes tun am Hauptplatz der Stadt

Gemeinsam Gutes tun am Villacher Hauptplatz: Vom 14. November bis 24. Dezember bringen die ARGE Villacher Sozialadvent und 18 karitative Vereine die Adventstimmung in die Stadt.

Unter der Leitung von Marc Germeshausen, Aurora Rupeni, Christian Mak, Harald Rohrer und Birgit Theuermann bringt die ARGE Villacher Sozialadvent auch heuer wieder zahlreiche Vereine und Initiativen zusammen, um am Villacher Hauptplatz eine gemeinsame Hütte zu betreiben und Gutes zu tun. Ziel aller Beteiligten ist es, sozial Schwache und Bedürftige in der Region direkt und ohne Verwaltungskosten zu unterstützen. Insgesamt 18 karitative Vereine und Serviceclubs beteiligen sich an der Aktion, die von 14. November bis 24. Dezember täglich geöffnet ist.

Leckereien aus der Region stehen im Mittelpunkt

Besonderen Wert legt die ARGE auf regionale Produkte: Apfelsaft und Most stammen aus dem Lavanttal, der Cabernet vom italienischen Weinbauern. Eine Attraktion ist die frisch zubereitete heiße Schokolade, dazu gibt es hausgemachte Kekse, Eierlikör und Dekor der sogenannten Kärntner Knotenliebe. „Besonders stolz sind wir darauf, dass unsere Getränke diabetikerfreundlich sind und nur minimal gesüßt werden, um allen Besuchern Genuss ohne Bedenken zu ermöglichen“, freut sich Koordinator Marc Germeshausen.

©zVg ARGE Villacher Sozialadvent Alle Einnahmen fließen direkt in soziale Projekte der 18 beteiligten Vereine.

Einnahmen unterstützen Charity-Projekt

Alle Einnahmen fließen in eine gemeinsame Kasse und werden gerecht unter den Vereinen aufgeteilt – unabhängig von ihren Einsatzzeiten. Zudem spenden die teilnehmenden Organisationen 10 Prozent der Einnahmen für ein gemeinsames Charity-Projekt, das hilfsbedürftigen Villacher Familien zugutekommt. Für weihnachtliche Stimmung sorgen auch Rahmenprogramme für Kinder: Der Weihnachtswichtel Stanislaus erzählt am 27. November sowie am 11. und 18. Dezember jeweils um 17 Uhr seine Geschichten, und am 6. Dezember kommt der Heilige Nikolaus um 15 Uhr zu Besuch.