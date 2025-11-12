Sirenenalarm in Villach: LKW verliert Kraftstoff auf Autobahn
Sirenenalarm in Villach: Auf der Autobahnabfahrt Villach/Faaker See hat ein LKW Kraftstoff verloren.
Am Mittwochnachmittag ertönte in Villach ein Sirenenalarm. Mehrere Feuerwehren aus Villach und dem Bezirk Villach-Land wurden daraufhin zu einem Einsatz gerufen. Wie die 5 Minuten-Redaktion bei der Hauptfeuerwache Villach nachfragte, bestätigte diese den Einsatz. Demnach kam es zu einem Kraftstoffaustritt eines LKWs im Bereich der Autobahnabfahrt Villach/Faaker See.
Auch weitere Feuerwehren vor Ort
Drei Fahrzeuge der Hauptfeuerwache Villach mit insgesamt neun Einsatzkräften sind aktuell vor Ort. Oberbrandmeister Alexander Scharf bestätigte gegenüber der Redaktion, dass die Fahrbahn in Richtung Knoten Villach derzeit nur einspurig befahrbar ist. Die Einsatzkräfte arbeiten daran, die Flüssigkeit zu beseitigen und die Verkehrsbehinderungen so schnell wie möglich zu beheben.