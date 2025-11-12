Sirenenalarm in Villach: LKW verliert Kraftstoff auf Autobahn

Mehrere Feuerwehren rückten am Mittwoch aus - es ein LKW verlor seinen Tankinhalt.

Am Mittwochnachmittag ertönte in Villach ein Sirenenalarm. Mehrere Feuerwehren aus Villach und dem Bezirk Villach-Land wurden daraufhin zu einem Einsatz gerufen. Wie die 5 Minuten-Redaktion bei der Hauptfeuerwache Villach nachfragte, bestätigte diese den Einsatz. Demnach kam es zu einem Kraftstoffaustritt eines LKWs im Bereich der Autobahnabfahrt Villach/Faaker See.

Auch weitere Feuerwehren vor Ort

Drei Fahrzeuge der Hauptfeuerwache Villach mit insgesamt neun Einsatzkräften sind aktuell vor Ort. Oberbrandmeister Alexander Scharf bestätigte gegenüber der Redaktion, dass die Fahrbahn in Richtung Knoten Villach derzeit nur einspurig befahrbar ist. Die Einsatzkräfte arbeiten daran, die Flüssigkeit zu beseitigen und die Verkehrsbehinderungen so schnell wie möglich zu beheben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2025 um 15:44 Uhr aktualisiert