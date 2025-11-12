Skip to content
Eine Rauchentwicklung führte zu einem Feuerwehreinsatz in Villach.
Villach
12/11/2025
Einsatz in Villach

Sirenenalarm: Rauchentwicklung bei einem Einzelhandelsbetrieb

Sirenen in Villach: Rauchentwicklung in einer Containerpresse rief drei Feuerwehren auf den Plan.

Auch am Abend ertönten über Villach erneut die Sirenen. Ein aufmerksamer Leser wandte sich daraufhin an die 5 Minuten-Redaktion. Auf Nachfrage bestätigte die Hauptfeuerwache Villach den Einsatz. Demnach kam es zu einer Rauchentwicklung in einer Kartonpresse eines Geschäfts. Im Einsatz standen die Hauptfeuerwache Villach sowie die Feuerwehren Fellach und Vassach.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2025 um 19:31 Uhr aktualisiert
