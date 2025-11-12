Villach: 82-Jährige wurde um fünfstelligen Betrag betrogen

Zwei junge Deutsche stehen im Verdacht, eine Seniorin in Villach beim Goldankauf um einen fünfstelligen Betrag betrogen zu haben. Die Polizei griff die Verdächtigen auf – sie schweigen bislang zu den Vorwürfen.

In Villach stehen zwei deutsche Staatsangehörige im Alter von 16 und 19 Jahren unter Verdacht, eine 82-jährige Frau im Rahmen eines Goldankaufs um einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag betrogen zu haben.

Jugendliche schweigen zu den Vorwürfen

Die beiden Verdächtigen wurden am 11. November von Beamten des Kriminaldienstes Villach in einem Geschäftslokal bei der Anbahnung weiterer Goldankäufe angetroffen. Zu den Vorwürfen äußerten sie sich nicht und verweigerten jede Aussage. Nach Abschluss der Ermittlungen werden die Jugendlichen bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt. Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl prüft zudem, ob gegen den 19-Jährigen ein Aufenthaltsverbot verhängt werden soll.