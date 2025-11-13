120 Jahre gelebte Tradition: Landgasthof erhält Gemeindewappen

Seit nunmehr 120 Jahren ist der Landgasthof Falle weit mehr als ein gastronomischer Betrieb: Er ist ein Ort der Begegnung, des Miteinanders und der gelebten Wirtshauskultur.

Mit seiner regionalen Küche, der Pflege von Handwerk und Brauchtum sowie der Offenheit für Neues prägt das Haus das soziale Gefüge der Gemeinde und trägt wesentlich dazu bei, Velden lebens- und liebenswert zu machen.

Traditionsgasthof prägt Gemeinde

Respekt und Anerkennung gebührt Familie Maria und Peter Falle sowie allen die das Haus über Jahrzehnte hinweg getragen haben, heißt es in einer Aussendung. Durch unternehmerischen Mut, harte Arbeit und herzliche Gastfreundschaft wurde ein Kulturgut erhalten, das Arbeitsplätze sichert, regionale Produkte fördert und das Bild unserer Gemeinde nachhaltig prägt. Die Mitarbeiter sind die Seele des Hauses. Ihre Freundlichkeit und Zuverlässigkeit machen jeden Besuch zu einem besonderen Erlebnis.

Feierliche Verleihung

Im Rahmen des traditionellen Lindner Kirchtages überreichte Bürgermeister Ferdinand Vouk im Beisein der Obmänner der Lindner Ortsgemeinschaft, Gerhard Kopeinig und Walter Kupper, sowie dem Obmann des MGV Lind Willi Ulbing und Chorleiter Wolfgang Lippitsch das vom Gemeinderat verliehene Gemeindewappen. „Dieses Wappen steht für Vertrauen, Beständigkeit und Verantwortung. Es soll als sichtbares Zeichen der Anerkennung die Gäste und vor allem das Wirken des Hauses weiterhin begleiten. Der Landgasthof Falle verkörpert seit Generationen Herzlichkeit, Beständigkeit und Wirtshauskultur. Wir hoffen, dass er auch in den kommenden Jahrzehnten Menschen zusammenbringt, Traditionen bewahrt und neue Impulse setzt“, heißt es abschließend.