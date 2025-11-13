Ältere Dame gestürzt: Helfer reagierten sofort und zeigten Zivilcourage

Am vergangenen Montag kam es während des Frühverkehrs zu einem Vorfall in der Villacher Innenstadt. Eine ältere Dame stürzte auf dem Zebrastreifen, sofort eilten Helfer zu ihr und zeigten Zivilcourage.

„Ein Moment am Hauptplatz hat mir gezeigt, wie lebendig Zivilcourage noch ist“, betont SPÖ-Gemeinderat Christopher Slug-Lindner in den sozialen Medien. Am Montag stürzte plötzlich in der Früh eine ältere Dame beim Zebrastreifen. Ihr Einkaufstrolley lag am Boden, auch konnte sie nicht mehr selbständig aufstehen und hatte starke Schmerzen. „Gemeinsam mit anderen habe ich sofort reagiert“, so Slug-Lindner.

„Es gab kein Theater und niemand hat gehetzt“

Wie der Gemeinderat im Gespräch mit 5 Minuten erzählt, haben auch ein paar Mitarbeiter der Stadt Villach und auch ein junges Mädchen geholfen. Die Dame wurde vorsichtig aufgehoben, jemand brachte einen Stuhl und eine Decke, eine Frau rief die Rettung. „Anschließend habe ich bei der Dame auf die Rettung gewartet und habe mit ihr ein wenig gequatscht“, so Slug-Lindner und weiter: „Ich bin schon jahrelang ehrenamtlich beim Roten Kreuz und was mir am besten gefallen hat, war dass die Autos stehen geblieben sind, keiner hat gehupt an der Straße, es gab kein Theater und niemand hat gehetzt oder versucht, schnell vorbeizukommen.“ Und das auch noch im Frühverkehr, wo man sich eigentlich denkt, dass jeder im Stress ist.

„So kalt ist unsere Gesellschaft noch nicht“

„Ich erzähle das nicht um mich selbst hervorzuheben. Sondern weil dieser Moment gezeigt hat, wie stark Mitmenschlichkeit sein kann, wenn sie gebraucht wird“, betont Slug-Lindner. Denn „man hört immer, dass Leute vorbei fahren und nicht helfen. Die negativen Geschichten hört man öfter, als die Positiven, daher wollte ich zeigen: es gibt die positiven Dinge.“ Abschließend erklärt er gegenüber 5 Minuten: „So kalt ist unsere Gesellschaft noch nicht, wie es oft vermutet wird.“