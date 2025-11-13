Eiskaltes Kärnten-Derby steht bevor: VSV empfängt ewigen Rivalen

Am Freitag steht in Villach ein packendes Duell auf dem Eis an: Die Villacher Adler begrüßen ihren ewigen Rivalen, die Klagenfurter Rotjacken, zum 360. Kärnten-Derby.

It’s Derby-Time: Am Freitag, den 14. November, empfängt der VSV mit dem KAC seinen Erzrivalen. Neben großen Emotionen geht es auch um wichtige Punkte im Kampf um die Top-6 der ICE Hockey League.

Klagenfurt statistisch im Vorteil

Die Ausgangslage ist klar: Der VSV liegt mit 25 Punkten aus 15 Spielen auf Rang sieben, der KAC rangiert mit 32 Punkten aus 16 Partien auf Platz drei. Während die Villacher zuletzt spielfrei waren, feierten die Klagenfurter am Mittwoch einen 5:3-Heimsieg gegen Linz – mit Doppel-Torschütze Thomas Hundertpfund als Matchwinner. Statistisch spricht die Bilanz klar für die Rotjacken: In den letzten zehn Derbys gingen acht Siege an den KAC, zuletzt setzte es für Villach sogar ein deutliches 0:8 in Klagenfurt. Insgesamt steht es in der Derby-Gesamtbilanz 192:148 für die Klagenfurter.