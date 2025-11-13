Villacher Advent startet mit verschärften Sicherheitsmaßnahmen

Am 14. November startet der Villacher Advent. Angesichts der schrecklichen Ereignisse im Feber wird es heuer ein verschärftes Zufahrtsmanagement geben. Wir haben nachgefragt, was die Besucher erwartet.

In der Adventzeit strahlen in Villach nicht nur Kinderaugen mit der Weihnachtsbeleuchtung um die Wette. Am 14. November wird der Villacher Advent in und vor der Stadtpfarrkirche feierlich eröffnet. Bis 31. Dezember (und in manchen Hütten bis 6. Jänner) können Besucherinnen und Besucher beim Marktadvent Punsch und Tee in weihnachtlicher Atmosphäre genießen. Um die Sicherheit der Bevölkerung auch angesichts des schrecklichen Attentats im Feber 2025 zu gewährleisten, setzen Stadt und Polizei heuer auf verschärfte Zufahrtssperren.

„CitySafes“ sorgen für eine safe City

„Rund ums Marktgebiet werden CitySafes aufgebaut, in höherer Zahl als sonst. Der Markt sperrt immer dann auf, wenn die Poller zu sind“, erklärt ein Sprecher des Stadtmarketings Villach auf Anfrage von 5 Minuten. Diese „CitySafes“ werden von Securitys überwacht, die die Poller im Bedarfsfall nur für Einsatzorganisationen öffnen. „Zu den Sperrzeiten ist es ausschließlich Blaulichtorganisationen im Einsatz erlaubt, in das Marktgebiet einzufahren“, heißt es dazu seitens des Stadtmarketings. Damit will man wohl Anschläge wie in Magdeburg im Vorjahr verhindern, wo ein Mann mit einem SUV in eine Menschenmenge am Weihnachtsmarkt raste – ein Anschlag, der sechs Tote und rund 300 Verletzte forderte. Villach zeigt sich für solche Eventualitäten gerüstet: „Wenn die Bevölkerung auf den Adventmarkt kommt, besteht keine Gefahr, dass jemand mit dem Auto reinfahren kann“, versichert der Sprecher des Villacher Stadtmarketings.

Sperre gilt für gesamten Fahrzeugverkehr

In Abstimmung mit dem Stadtpolizeikommando hat die Stadt Villach einige Straßenbereiche gesperrt. Wichtig zu beachten: Die Sperren gelten für den gesamten Fahrzeugverkehr, auch für Personen mit Ausnahmegenehmigung. Die Zufahrt zu den gesperrten Bereichen ist wie bereits erwähnt nur für Einsatzkräfte möglich.

Diese Straßenbereiche sind während des Villacher Advents gesperrt: 10.-Oktober-Straße Bereich Fußgängerzone ab Hausnummer 6 bis Hauptplatz 1

Widmanngasse ab Höhe Konditorei Rainer

Kaiser-Heinrich-Gasse/Pfarrgasse 2

Weißbriachgasse ab Hausnummer 6

Durchgang Standesamtsplatz zum Rathausplatz

Heuer kein Bummelzug in Villach

Ein kleiner Wermutstropfen: Bereits im Vorjahr gab es in der 10.-Oktober-Straße und am Ende des Hauptplatzes Poller, die so platziert wurden, dass der Bummelzug und die Pferdekutsche rundherum fahren konnten. Im Sinne der Sicherheit wird das laut Stadtmarketing heuer nicht mehr möglich sein – und damit gibt es auch keinen Bummelzug und keine Pferdekutsche mehr. „Das Kinderkarussell und der Kinderzug sind aber auch heuer dabei“, so der Stadtmarketing-Sprecher. Welches Programm dich heuer beim Villacher Advent erwartet, erfährst du hier: Villacher Advent 2025: Dieses Programm sorgt für leuchtende Kinderaugen.

Zu diesen Zeiten gelten die Straßensperren: Von 14. November 2025 bis 6. Jänner 2026: Mo bis Do, 12 bis 22 Uhr

Fr & Sa 10, bis 23 Uhr

So & Ft, 10 bis 21 Uhr

24.12.2025, 10 bis 16 Uhr

31.12.2025, 10 bis 2 Uhr

