Rauch in Papierpresse: Drei Feuerwehren rücken zu Containerbrand aus

Am Mittwochabend heulten in Villach die Sirenen: In einer Papierpresse in der Unteren Fellach war es zu einer Rauchentwicklung gekommen. Drei Feuerwehren rückten aus.

Am Donnerstagabend kam es im Badstubenweg in Villach zu einem Containerbrand.

Am Abend des 12. November rückten die Freiwilligen Feuerwehren Fellach und Vassach sowie die Hauptfeuerwache Villach in die Untere Fellach aus. Grund war eine Rauchentwicklung in einer Papierpresse im Villacher Badstubenweg, wie die Fellacher Florianis in den sozialen Medien informierten. Vor Ort angekommen stellte sich heraus, dass ein Container brannte. Die Feuerwehrleute leerten den betroffenen Bereich und entfernten den Container vom Gebäude.

