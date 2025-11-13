Zechgemeinschaft lädt zum „allerletzten Kirchtag des Jahres“

Am 22. November wird in Feistritz an der Drau traditionell und modern aufgetanzt: Die Zechgemeinschaft Pöllan lädt zum Unterdrautaler Nachkirchtag ein.

„Wir haben heuer die Ehre, den Unterdrautaler Nachkirchtag zu veranstalten – dies ist immer der allerletzte Kirchtag des Jahres im unteren Drautal“, erklärt die Zechgemeinschaft Pöllan. Wie jedes Jahr wird der Nachkirchtag am dritten Novemberwochenende über die Bühne gehen, heuer eben organisiert von der Zechgemeinschaft Pöllan. Das ist nicht jedes Jahr der Fall: „Der Unterdrautaler Nachkirchtag wird alle Jahre von einer anderen Zechgemeinschaft im unteren Drautal veranstaltet – derzeit sind 16 Zechgemeinschaften inbegriffen & dann geht’s mit der Reihenfolge wieder von vorne los“, erklärt die Zechgemeinschaft das System.

Traditioneller Auftanz und Disco

Heuer findet das Fest am 22. November statt, gefeiert wird ab 19.30 Uhr im Kulturhaus Feistritz an der Drau. Um 20.30 Uhr geht es mit dem traditionellen Auftanz los, um Mitternacht startet die Disco. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Jungen Gailtaler und DJ Mexx. Karten können bei allen Mitgliedern der Zechgemeinschaft erworben werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.11.2025 um 18:52 Uhr aktualisiert