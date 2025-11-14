15-Millionen-Hilfsfonds auch für Opfer von Villach eingerichtet

Zwei schwere Gewalttaten haben Österreich im Jahr 2025 bis ins Mark erschüttert. Im Feber verübte ein Mann in Villach einen Messerangriff auf Passanten, bei dem ein 14-jähriger Jugendlicher getötet wurde.

Fünf weitere Menschen wurden schwer verletzt. Die Tat wurde als Terroranschlag eingestuft. Im Juni kam es in Graz zu einem Amokattentat in einer Schule, bei dem zehn Menschen ihr Leben verloren, bevor der Täter sich selbst tötete. Für Villach und Graz wurde ein Millionen-Hilfsfonds eingerichtet.

„Ein Terrorattentat oder Amoklauf dieser Dimension ist ein Angriff auf die Gesellschaft als Ganzes. Unsere Verantwortung ist es, den Betroffenen Halt, Orientierung und konkrete Unterstützung zu geben.“ Caroline Kerschbaumer, Geschäftsführung Weisser Ring

15 Millionen Euro für Betroffene

Der WEISSE RING wurde vom Sozialministerium damit betraut, den Fonds zu organisieren und die Betroffenen zu betreuen. Die Ereignisse stellen Österreich vor besondere Herausforderungen in der Unterstützung von Opfern. Zwar bietet das Verbrechensopfergesetz (VOG) bereits Leistungen wie Schmerzengeld, psychotherapeutische Hilfe oder die Übernahme von Bestattungskosten, doch die Bundesregierung hat darüber hinaus ein weiteres Unterstützungsangebot geschaffen.

Für umfassende Unterstützung

Um die Betroffenen der außergewöhnlichen Gewalttaten bestmöglich zu unterstützen, stellt die Republik Österreich insgesamt 15 Millionen Euro für zusätzliche Hilfsangebote bereit. Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMASGPK) hat dafür den „Hilfsfonds zur Unterstützung von Opfern von Verbrechen besonderer Schwere und Tragweite“ eingerichtet. Der Fonds sieht einmalige finanzielle Leistungen für jene Personen vor, die im Zusammenhang mit den Vorfällen einen positiven Bescheid nach dem Verbrechensopfergesetz erhalten haben.

Psychosoziale Unterstützung

Zusätzlich übernimmt der Fonds Bestattungs- und Überführungskosten für die durch die Attentate Getöteten. Für die Opfer des Amokattentats in Graz wurde zudem ein eigenes psychosoziales Unterstützungskonzept entwickelt, das darauf abzielt, die Folgen der Ereignisse insbesondere im schulischen Umfeld zu bewältigen. Ziel ist es, die Resilienz der Betroffenen zu stärken und sie langfristig zu stabilisieren. Mit der Umsetzung wurde der WEISSE RING betraut, der österreichweit eine führende Rolle in der allgemeinen Opferhilfe einnimmt. Das Projekt ist auf vier Jahre angelegt – vom 1. Oktober 2025 bis zum 30. September 2029.